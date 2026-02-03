Видео
Главная Транспорт Европейцы пересаживаются на гигантские трамваи — почему это выгодно

Европейцы пересаживаются на гигантские трамваи — почему это выгодно

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 11:11
В странах ЕС испытают трамваи длиной более 50 метров — детали проектов
Шестисекционный трамвай ForCity Smart 38T. Фото: Škoda Group

В финском городе Тампере летом 2026 года начнут тестировать трамваи длиной 50 метров. Эти вагоны войдут в перечень самых длинных в мире.

Проект реализуют одновременно с расширением трамвайной сети и ростом пассажиропотока, пишет ЦТС.

Как изменится трамвайная линия

Строительство участка Пирккала — Линнайнмаа первой очереди требует большей вместимости. Вместо закупки новых трамваев муниципалитет решил удлинить имеющиеся.

К каждому вагону добавят модуль, что позволит перевозить больше пассажиров.

Почему это выгодно

Škoda Transtech, финское подразделение Škoda Group, производит трамваи на заводе в Отанмяки. Там устанавливают дополнительные секции. После дооборудования длина вагонов возрастет с 37 до 50 метров, а вместимость увеличится примерно на 25%.

Сейчас в городе работает 28 трамваев по 37 метров. Первый удлиненный вагон выйдет на линию летом 2026 года.

К лету 2028 года, когда откроют участок Пирккала — Линнайнмаа, парк должен содержать 19 вагонов по 47 м и 16 стандартных 37-метровых.

Какой трамвай в мире самый длинный

Добавим, что самым длинным трамваем в мире на сегодняшний день является шестисекционный трамвай ForCity Smart 38T. Он также построен компанией Škoda, а его длина составляет 58,7-60 метров.

Сейчас такой трамвай, вмещающий до 368 пассажиров, с 2025 года начал эксплуатироваться только в одном регионе Германии, Рейн-Неккаре.

ЕС общественный транспорт трамвай пассажиры вагон
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
