Систему ETIAS відкладуть: в чому прчиина та які зміни вона передбачає для водіїв

Автомобілі на кордоні. Фото: ДПСУ/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Останні кілька місяців виявилися важкими для мандрівників у Європі. Через запровадження Шенгенської системи в’їзду та виїзду (EES), водії стикаються з величезними чергами на кордоні. На тлі масових затримок ЄС має намір відкласти запуск нової Європейської системи інформації та авторизації подорожей (ETIAS) до 2027 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Financial Times.

Чому впровадження системи ETIAS відкладуть

На веб-сайті ETIAS зазначено, що система почне працювати в останньому кварталі 2026 року, і офіційно її запуск не відкладено. Проте за даними видання, "малоймовірно, що її запустять цього року".

Як повідомляє FT, через "технічні неполадки" та "повільне впровадження" системи EES агентство EU-Lisa, відповідальне за реалізацію ETIAS, визнало, що "запустити систему до кінця цього року, як планувалося, вже неможливо".

За даними інсайдерів, з системою ETIAS "все ще існують деякі ІТ-проблеми", але зараз слід зосередитися на EES. В агенстві хочуть "навести лад у EES", перш ніж впроваджувати ще одну систему, яка знову збільшить черги.

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Так само, як і під час авіаперельотів, для перетину кордону з автомобілем та в'їзду у Шенгенську зону необхідна попередня реєстрація.

Згідно з правилами ETIAS, мандрівники з країн, що не входять до ЄС, яким не потрібна віза, повинні отримати дозвіл перед короткостроковим перебуванням у Шенгенській зоні.

ETIAS не є візою, а у разі схвалення заявки водії зможуть перебувати в державах-членах до 90 днів протягом будь-якого періоду в 180 днів.

Водіям буде необхідно заповнити онлайн-заявку, надати особисті дані, відповісти на контрольні запитання та сплатити збір у розмірі 20 євро (не стягуватиметься з дітей віком до 18 років та дорослих старше 70 років).

Відповідний дозвіл буде прив’язаний до паспорта мандрівника і діятиме протягом трьох років або до закінчення терміну дії паспорта.

Дійсний дозвіл ETIAS не гарантує в’їзд. Співробітники прикордонного контролю все одно можуть вимагати документи, що підтверджують відповідність умовам в’їзду. Зокрема, водіям не зайвим буде надати підтвердження бронювання житла, плани повернення або подальшої подорожі, докази наявності достатніх коштів для поїздки.

На деяких пунктах пропуску також будуть збирати біометричні дані — фотографувати та сканувати відбитки пальців, тому будьте готові вийти з автомобіля, якщо вас про це попросять.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Європі запрацювала на повну система в’їзду/виїзду ЄС (EES). Проте через нові процедури в аеропортах виникли кілометрові черги. Зокрема, постійно виходять з ладу автоматичні кабінки для зняття біометричних даних та час від часу виникають збої у IT-інфраструктурі.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".