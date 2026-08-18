Яка станція метро в Києва приховує таємний тунель

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня через станцію метрополітену "Позняки" в Києві добираються у справах тисячі пасажирів. Проте мало хто здогадується, що тут захований таємний перехід.

Про це розповів блогер DF1 в YouTube, передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція метро "Позняки" в Києві

Станцію метро "Позняки" було відкрито 1994 року. Вона розташована на Сирецько-Печерській лінії між станціями "Осокорки" та "Харківська".

В 1990-х роках Позняки були віддаленим від центру Києва районом. Дістатися сюди було складно, тож відкриття метро значно спростило ситуацію мешканців.

На старих мапах київського метро можна помітити перспективну лінію Лівобережна. В різні часи її планували зробити то лінією метро, то швидкісного трамваю.

Мапа метро Києва. Фото: скриншот

На станцію метро "Позняки" планувалося збудувати потужний пересадковий вузол з переходом на одну зі станцій лівобережної лінії.

Тобто загадкові ніші на станції метро "Позняки", як і сама галерея над одною з колій, є закладкою під майбутній перехід на станцію лівобережної лінії метро.

Загадкові ніші на станції метро "Позняки". Фото: скриншот

Раніше Новини.LIVE розповідали про найглибший ескалатор в столичній підземці. Він простягається на 87 метрів та нараховує 743 сходинки. Він вимагає складного обслуговування, підйомником керує диспетчер на станції "Площа Українських Героїв".

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.