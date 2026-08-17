Як дістатися потягом з Києва до Будапешта за 1000 гривень

Пасажири їдуть у міжнародному потязі УЗ. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Через війну та закрите небо українці вимкшені подорожувати за кордон лише потягами та автобусами. До деяких країн Європи курсують міжнародні потяги Укрзалізниці. Зокрема, з Києва до угорського Будапешта курсує прямий рейс, проте на нього часто нереально придбати квитки і ціна на них дещо "кусається — вартість становить від 4 000 гривень. Проте досвідчена туристка розкрила секрет, як можна заощадити на такій поїздці.

Відповідною публікацією в соцмережі Threads поділилась користувачка heleneryss, передає Новини.LIVE.

Як заощадити на квитках до Будапешта

Мандрівниця розповіла, як добратися з Києва до Будапешта всього за 1 155 грн. По-перше вам необхідно придбати квиток на потяг 027 к Київ — Чоп. Він відправляється щодня об 20:25.

Одне місце коштує 653 грн. Потяг прибуває вранці — у Чопі вам потрібно пройти український кордон.

Вам також треба буде заздалегідь придбати квитки на потяг 033 ш Чоп — Захонь. Його вартість складає за 364 грн. Мандрівниця попередила, що у вас на руках мають бути роздруковані квитки.

Дорога займе у вас всього 18 хвилин. Вже у Захоні вам необхідно запитати за квиток солідарності до Будапешта. Його вартість складає всього 138 гривень.

Далі ви сідаєте в потяг до Будапешта (він прибуває на сусідню колію) і прибуваєте до угорської столиці о 16:52.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, як варто купувати квитки Укрзалізниці у пікові періоди. Зокрема, можна скористатися автовикупом і система придбає потрібні місця за вас. Проте він доступний не на усіх напрямках.

Також Новини.LIVE писали, у які потяги Укрзалізниці не пустять без роздрукованих квитків. Пасажирам, які мандрують внутрішніми рейсами, достатньо показати провіднику під час посадки лише електронний формат квитка. Проте на деяких міжнародних маршрутах ситуація кардинально інша.