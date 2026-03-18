Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Пальне б’є по кишені українців: АМКУ підозрює змову АЗС

Пальне б’є по кишені українців: АМКУ підозрює змову АЗС

Ua ru
Дата публікації: 18 березня 2026 12:17
Пальне б’є по кишені українців: АМКУ підозрює змову АЗС
Ціни на пальне на АЗС у Києві продовжують зростати. Фото: Новини.LIVE

Через загострення конфлікту на Близькому Сході в Україні суттєво зросли ціни на пальне. Проте у Антимонопольному комітеті не виключають ймовірної змови між АЗС щодо ціноутворень на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис голови фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева.

Чи є змова між АЗС щодо підвищення цін на пальне

Нардеп звернувся до АМКУ зі зверненням про можливе порушення антимонопольного законодавства деякими мережами АЗС. 

"У фокусі — одночасне підняття цін різними мережами АЗС, що більше схоже на змову, ніж на конкуренцію", — написав Гетманцев.

Він розповів, що за результати його звернення АМКУ розпочав справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку бензину та дизельного пального.

Порушникам загрожують штрафи до 10% річного доходу компаній. Нині ведеться росзлідування.

Раніше ми розповідали,  які автомобілі станом на 2026 рік демонструють видатні показники економічності в реальних дорожніх умовах. Зокрема, седани традиційно займають перші позиції в рейтингах завдяки кращій аеродинаміці порівняно з масивними автомобілями.

Також писали, що експерт з економіки Олексій Кущ попередив про подорожчання палива до 100 гривень за літр. За його словами, якщо бої на Близькому Сході триватимуть, барель нафти коштуватиме 120 доларів за барель.

Експерт додав, що у США та Китаю є запаси нафтопродуктів, яких вистачить на певний час, якщо триватиме війна, а ось у Європи ситуація в рази складніша.

АМКУ АЗС паливо розслідування
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації