Пальне б’є по кишені українців: АМКУ підозрює змову АЗС

Ціни на пальне на АЗС у Києві продовжують зростати.

Через загострення конфлікту на Близькому Сході в Україні суттєво зросли ціни на пальне. Проте у Антимонопольному комітеті не виключають ймовірної змови між АЗС щодо ціноутворень на бензин та дизельне пальне.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис голови фінансового комітету ВРУ Данила Гетманцева.

Чи є змова між АЗС щодо підвищення цін на пальне

Нардеп звернувся до АМКУ зі зверненням про можливе порушення антимонопольного законодавства деякими мережами АЗС.

"У фокусі — одночасне підняття цін різними мережами АЗС, що більше схоже на змову, ніж на конкуренцію", — написав Гетманцев.

Він розповів, що за результати його звернення АМКУ розпочав справу за ознаками можливих антиконкурентних узгоджених дій на ринку бензину та дизельного пального.

Порушникам загрожують штрафи до 10% річного доходу компаній. Нині ведеться росзлідування.

Також писали, що експерт з економіки Олексій Кущ попередив про подорожчання палива до 100 гривень за літр. За його словами, якщо бої на Близькому Сході триватимуть, барель нафти коштуватиме 120 доларів за барель.

Експерт додав, що у США та Китаю є запаси нафтопродуктів, яких вистачить на певний час, якщо триватиме війна, а ось у Європи ситуація в рази складніша.