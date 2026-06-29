До Італії за 19 євро: Wizz Air анонсував блискавичний розпродаж

Пасажири в літаку Wizz Air. Фото: Moshe Shai/Flash90, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Популярний угорський лоукостер Wizz Air побалував пасажирів новими знижками. Компанія запустила нову блискавичну акцію, яка дасть можливість суттєво зекономити на польотах. Туристам доступні напрямки до багатьох міст Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Новий розпродаж Wizz Air

Пасажири можуть скористатися також чудовою можливістю лише один день, 29 червня.

Акція поширюється на рейси у період з 6 липня до 10 вересня 2026 року. Пропозиція діє лише на квитки в один бік.

Акційні пропозиції з вильотом із найближчих до України аеропортів (ціна в один бік):

Варшава (WAW) – Болонья (Італія) від 19 євро;

Варшава (WMI) – Афіни (Греція) від 23 євро;

Краків – Венеція (Італія) від 19 євро;

Кишинів – Берлін (Німеччина) від 38 євро;

Будапешт – Рим (Італія) від 24 євро;

Братислава – Барселона (Іспанія) від 21 євро;

Бухарест – Гамбург (Німеччина) від 27 євро.

Варто пам'ятати, що у вартість квитка входить лише ручна поклажа (сумка, рюкзак чи валіза) розмірами до 40 x 30 x 20 см та вагою до 10 кілограмів. Вона має вміщатися під переднім сидінням в літаку. Крім того, у акційну ціну квитків також буде додано адміністративний збір.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у Wizz Air сувора політика реєстрації на рейс та багажу. Компанія штрафує на кругленьку суму частину пасажирів, які не встигнуть вчасно зареєструватися на рейс. Пройти check-in можна на сайті та в додатку авіаперевізника.

Також Новини.LIVE писали, що Wizz Air облаштує літаки Starlink. Компанія стане єдиним лоукостером в Європі, в літаках якого буде доступний швидкісний інтернет. На частині рейсів пасажири зможуть дивитися кіно та спілкуватися з рідними онлайн вже у 2027 році.