Ціни на дизель в Україні — експерт назвав "стелю" вартості

Навіть за негативного сценарію вартість дизпалива в Україні не має перевищити 80 гривень за літр, вважають експерти ринку.

Такий прогноз озвучив директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн в ефірі Ранок.LIVE.

Прогноз ціни дизеля

Експерт заявив, що ціна на дизельне перевищить позначку у 70 гривень за літр, але збільшення вартості до 80 грн залежатиме від різних обставин.

Водночас Куюн наголосив, що, на його думку, ціна на звичайний бензин вже досягла максимуму і залишатиметься на рівні близько 70 грн/л.

"Якщо не брати до уваги ці фактори паніки, ажіотажу, то я вважаю, що це вже все. Зростати більше не буде", — зазначив експерт.

Що ще потрібно знати українцям

Найдоступнішу ціну на бензин станом на 6 березня А-95 наразі пропонує "Укрнафта", де літр обійдеться в 67,99 грн. На WOG за 95 Євро доведеться віддати 69,99 грн/л, а на ОККО та SOCAR А-95 Євро — по 70,99 грн/л.

Найвигідніше дизель також купувати у "Укрнафти" — 67,99 грн/л. На WOG за дизель Євро-5 доведеться віддати 68,99 грн/л, а на ОККО та SOCAR — по 69,99 грн/л.

Раніше ми розповідали, що через підвищення цін на пальне почався ажіотаж на заправках. Він спричинив загальний дефіцит і купити навіть кілька літрів бензину чи дизелю онлайн через застосунки АЗС нереально. При відкритті додатків водії зустрічають повідомлення про те, що купівля пального наразі недоступна, чи стався збій.

За словами паливного експерта, засновника групи компаній Prime Дмитра Льоушкіна, в Україні немає дефіциту пального, бо АЗС встигли накопичити достатні запаси. Але це не допоможе уникнути дорожчання, оскільки ажіотаж вже почався.