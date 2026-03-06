Цены на дизель в Украине — прогнозы максимальной стоимости

В Украине продолжают повышаться цены на топливо. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

При самом негативном сценарии стоимость дизтоплива в Украине не должна превысить 80 гривен за литр. Так считают эксперты топливного рынка.

Такой прогноз озвучил директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн в эфире Ранок.LIVE.

Прогноз цены дизеля

Эксперт заявил, что цена на дизельное превысит отметку в 70 гривен за литр, но увеличение стоимости до 80 грн будет зависеть от различных обстоятельств.

В то же время Куюн отметил, что, по его мнению, цена на обычный бензин уже достигла максимума и будет оставаться на уровне около 70 грн/л.

"Если не принимать во внимание эти факторы паники, ажиотажа, то я считаю, что это уже все. Расти больше не будет", — отметил эксперт.

Что еще нужно знать украинцам

Самую доступную цену на бензин по состоянию на 6 марта А-95 сейчас предлагает "Укрнафта", где литр обойдется в 67,99 грн. На WOG за 95 Евро придется отдать 69,99 грн/л, а на ОККО и SOCAR А-95 Евро — по 70,99 грн/л.

Выгоднее всего дизель также покупать у "Укрнафты" — 67,99 грн/л. На WOG за дизель Евро-5 придется отдать 68,99 грн/л, а на ОККО и SOCAR — по 69,99 грн/л.

Ранее мы рассказывали, что из-за повышения цен на топливо начался ажиотаж на заправках. Он вызвал общий дефицит и купить даже несколько литров бензина или дизеля онлайн через приложения АЗС нереально. При открытии приложений водители встречают сообщение о том, что покупка топлива пока недоступна, или произошел сбой.

По словам топливного эксперта, основателя группы компаний Prime Дмитрия Леушкина, в Украине нет дефицита топлива, потому что АЗС успели накопить достаточные запасы. Но это не поможет избежать подорожания, поскольку ажиотаж уже начался.