Deutsche Bahn запускає службу супроводу дітей

Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn/Facebook

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn запускає нову послугу. Вона дозволить дітям віком від 6 до 14 років подорожувати потягами без супроводу дорослих. Маленькі пасажири будуть постійним наглядом спеціально підготовлених супроводжуючих.

Про це пише Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нова послуга DB для маленьких пасажирів

21 серпня запускає послугу DB Junior Express. Діти віком від 6 до 14 років зможуть подорожувати без супроводу дорослих на певних поїздах ICE в Німеччині. Їх зустрічатимуть фахівці на станції відправлення та передаватимуть призначеній особі на станції призначення.

Вартість послуги "DB Junior Express" становитиме 69 євро в один бік. Окремо необхідно буде оплатити вартість дитячого квитка.

Для дітей віком від 6 до 14 років діє 50-відсоткова знижка на стандартний тариф або на акційні тарифи Deutsche Bahn.

Спочатку послуга буде доступна щоп’ятниці та щонеділі на шести маршрутах ICE в обох напрямках:

Берлін — Мюнхен;

Мюнхен — Кельн;

Франкфурт-на-Майні — Гамбург.

Після оформлення бронювання дитина та її батьки або законні опікуни зустрічаються з персоналом DB на станції відправлення. Кожна група буде складатися до 14 дітей, які будуть їхати з двома супроводжуючими.

Діти подорожуватимуть разом у зарезервованій зоні поїзда, а персонал буде залишатися з ними протягом усього часу подорожі.

Супроводжуючі дорослі проходять відповідну підготовку і під час подорожі дітям пропонуватимуть заняття, відповідні їхньому віку, — від читання та настільних ігор до творчих занять.

Після прибуття дитину не залишають просто на вокзалі. Супроводжуючі особисто передають дитину у визначеному місці виключно тій особі або особам, які були вказані під час бронювання.

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