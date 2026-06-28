Чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх: що кажуть в УЗ

Укрзалізниця збільшила вартість постільного комплекту. Фото: УЗ. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українці часто обирають для подорожей залізницю. Поїздка потягом доволі комфортна і можна відпочити та виспатись, на відміну від автобуса та авто. Укрзалізниця поставила крапку у популярній дискусії щодо верхніх та нижніх полиць.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Нижні полиці в потязі

Пасажири поцікавились в Укрзалізниці, чи можуть мандрівники з верхніх полиць без дозволу сідати чи класти свої речі та сумки на нижні місця в потязі. Через це питання інколи виникають суперечки та конфлікти між людьми.

Перевізник пояснив, що згідно з Правилами перевезення пасажирів, кожен пасажир має право користуватися лише тим місцем, за яке він заплатив та яке зазначене у квитку.

Хто має право користуватись нижніми полицями в потязі. Фото: скриншот

Перевізник також додав, що пасажири з верхніх полиць не мають автоматичного права займати простір під чужою нижньою полицею без згоди пасажира знизу. Вони мають зберігати свої речі на верхніх багажних полицях чи нішах пасажирське купе.

Тобто пасажир з квитком на нижню полицю може заборонити іншому пасажиру сідати чи класти якісь речі на його місце, навіть перед кінцевою станцією.

Пасажир з квитком на верхню полицю може або запитати дозволу сісти на нижню полицю у сусіда, чи вимушений до самого прибуття сидіти на своєму місці, навіть якщо це не зручно.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. За допомогою деяких лайфхаків інколи можна зекономити до 500 гривень.

Також Новини.LIVE писали, що квитки на поїзди до Польщі тимчасово зникли з продажу. Українці масово скаржаться на неможливість дістатися залізницею до сусідньої країни. В Укрзалізниці назвали причину цієї проблеми.