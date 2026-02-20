Видео
Сервис такси Uber запускает новый формат — поездку к северному сиянию

Дата публикации 20 февраля 2026 13:13
Uber запускает бесплатные поездки для наблюдения за полярным сиянием
Uber повезет туристов в Лапландию. Фото: Freepik, Discover. Коллаж: Новини.LIVE

Сервис такси Uber внедряет новый формат и добавит в свое приложение бесплатные поездки для наблюдения за северным сиянием. Сервис будет работать только в дни весеннего равноденствия, когда активность сияния традиционно достигает пика.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Читайте также:

Когда и где будет работать сервис

Речь идет о 20 и 21 марта. Именно в эти даты в Рованиеми, столице Лапландии, ожидают благоприятные условия для наблюдения за сиянием.

После периода повышенной солнечной активности 2026 год в целом считается удачным для наблюдания за полярным сиянием, поэтому запуск приурочили к одному из лучших моментов сезона.

Как будет выглядеть бесплатная поездка

Новый формат получил название Uber Aurora. Заказ осуществляется так же, как и обычная поездка — через приложение. Услуга будет предоставляться бесплатно, но в ограниченном количестве.

Бронирование Uber Aurora откроется в приложении Uber 5 марта 2026 года в 13:00 по киевскому времени.

В бронирование входит трансфер туда и обратно, а также шестичасовая или восьмичасовая программа наблюдения. Группы будут сопровождать местные гиды компании Arctic GM, которая специализируется на организации туристических впечатлений в Лапландии.

Что еще необходимо знать об Uber

Также известно, что Uber запустит собственные скоростные поезда. Компания сотрудничает с британским стартапом Gemini Trains для запуска парка скоростных поездов "Uber Trains". Планируется, что они соединят Лондон с Парижем, Брюсселем и Лиллем, начиная с 2029 года.

Главный узел Uber планирует расположить на станции Stratford International в восточном Лондоне.

Отмечается, что это решение обеспечит плавное движение транспорта, а также использует замечательное местное сообщение, в частности благодаря недавно открытой линии Elizabeth. Ожидается, что всего десять ежедневных рейсов соединят британскую столицу с континентом, а также запланировано продолжение в Германию. Эта инициатива вполне может положить конец исторической монополии Eurostar через Ла-Манш.

Еще одно преимущество этого проекта заключается в его цифровом подходе. Билеты на эти поезда должны быть доступны непосредственно в приложении Uber.

Ранее мы сообщали, что в ЕС запустят поезда со сверхудобными условиями. Новые двухэтажные поезда-отели выйдут на маршруты ЕС весной.

Финская железная дорога вводит в эксплуатацию новые двухэтажные спальные вагоны и современные вагоны-купе. Новый подвижной состав выйдет на пути в ближайшее время. По замыслу разработчиков, пассажир должен чувствовать себя в поезде так же удобно, как в гостиничном номере.

Также мы писали, что в 2026 году Bolt вместе с китайской Pony.ai планируют запустить в нескольких городах Европы поездки без водителя на роботакси.

Соглашение предусматривает, что на первом этапе компании сосредоточатся на реальных тестах в городах, валидации безопасности и отработке пользовательского опыта. Уже после этого Bolt рассчитывает внедрить сервис в странах ЕС и других европейских юрисдикциях.

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
