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Головна Транспорт Атмосферна станція метро у Києві, яка приховує підземні тунелі

Атмосферна станція метро у Києві, яка приховує підземні тунелі

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 16:00
Метро в Києві: чим унікальна станція "Театральна" та які секрети приховує
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичною підземкою користуються тисячі пасажирів. Проте мало хто замислюється про те, яку історію вона приховує. Зокрема, одну зі станції буквально вбудовували у червону лінію.

Про це повідомляє "ТиКиїв" в соцмережі TikTok, передає Новини.LIVE

Чим унікальна одна зі станцій метро Києва

Під театрами Києва прихована одна з найатмосферніших станцій метро "Театральна", проте мало хто знає її справжню історію. 

Вона була відкрита 6 листопада 1987 року. Цією станцією було доповнено центральну, червону гілку. 

Спершу станція мала "Ленінська", але у 1993 році її було перейменовано на "Театральну", адже вона розташована поблизу національної опери Тараса Шевченка.

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Станцію "Театральну" довелося буквально вбудовувати у вже готову ділянку між "Університетом" та "Хрещатиком". Метробудівці перерізали перегін і облаштували нову камеру-станцію. 

@ty_kyiv

Продовжуємо подорожувати історією станцій київського метро. Наша зупинка — Театральна. Яку назву вона мала колись? Дивіться у нашому сюжеті😇 #kyiv #ТиКиїв #київ #театральна #метрокиїв #історіястанційметро #тикиївхметро

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Лише через деякий час після відкриття станції з'явився перехід на "Золоті ворота", який зробив її ключовим пересадочним вузлом у центрі Києва. Старі тунелі, довжиною понад 300 м кожен, нині законсервовані і доступ до них мають лише працівники метро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Також Новини.LIVE писали про найгарніші станції столичного метрополітену, які варто побачити кожному іноземцю. Завдяки унікальним інтер'єрам, вони закарбовуються у пам'яті. Одна з цих станцій була визнана найкращою іноземними авторитетними виданнями The Daily Telegraph і The Guardian.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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