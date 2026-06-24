Airbus терміново перевірить літаки А380: що сталося

Cалон літака Emirates. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова, Emirates. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Агентство з безпеки авіації Європейського Союзу (EASA) наказало провести термінові перевірки 16 літаків моделі A380. Їх експлуатують популярні авіакомпанії Emirates та Qantas.

Про це повідомляє France24, передає Новини.LIVE.

Тріщини в літаках Airbus

Зазначається, на літаках були виявлені тріщини в конструктивній балці, що проходить уздовж крила. Крило несе значну частину аеродинамічного навантаження цих величезних двопалубних літаків під час польоту.

З 16 літаків, що підлягають перевірці, 15 експлуатуються авіакомпанією Emirates, а один — компанією Qantas.

До авіакомпаній, що активно експлуатують літаки A380, належать Emirates, Singapore Airlines, British Airways, Qantas, Lufthansa, Qatar Airways, Korean Air, Etihad Airways, ANA and Asiana Airlines.

Авіакомпанія Emirates експлуатує найбільший у світі парк літаків A380, "суперджамбо", виробництво яких компанія Airbus припинила у 2021 році.

Перевірки розпочнуться протягом найближчих 48 годин, і всі необхідні роботи будуть виконані до того, як літаки повернуться до експлуатації.

Тріщини на літаках були виявлені під час перевірок, проведених за розпорядженням Європейського агентства з безпеки авіації (EASA) згідно з директивою, виданою в грудні 2025 року.

Усі літаки A380 "з однаковою історією виробництва" вже ідентифіковано, і Airbus негайно проведе перевірки п’яти літаків. Решту 11 літаків можна перевірити пізніше, але до їхнього тринадцятого польоту.

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