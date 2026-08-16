Аеропорт у Південній Кореї став найбільш завантаженим у світі

Південнокорейський аеропорт Інчхон. Фото: Tripadvisor.com

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), за перші шість місяців 2026 року цей аеропорт обслужив майже 40 млн пасажирів. Південнокорейський аеропорт Інчхон вперше став найзавантаженішим у світі.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Найзавантаженіший аеропорт світу

Розташований приблизно за 48 кілометрів від столиці Сеула, с є головними воротами країни.

За попередніми даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), за перші шість місяців 2026 року аеропорт обслужив 38,39 мільйона міжнародних пасажирів.

Кількість пасажирів в аеропорту Інчхон у першому півріччі цього року зросла на 18,1 % до 4,24 млн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Друге місце посів лондонський аеропорт "Хітроу" (Велика Британія) з показником 37,79 млн пасажирів, за ним слідує аеропорт "Чангі" в Сінгапурі з показником 34,53 млн.

У південнокорейському аеропорту спостерігається зростання пасажиропотоку через перебої в авіасполученні на Близькому Сході, спричиненими війною між США та Іраном.

Як повідомляє інформаційне агентство "Йонхап", конфлікт між США та Іраном призвів до перенаправлення пасажиропотоку з таких ключових транспортних вузлів, як Дубай, та спричинило зростання кількості пасажирів на маршрутах через Східну Азію.

Аеропорт Інчхон, відкритий у 2001 році, обслуговує 101 авіакомпанію, що виконують рейси до 183 міст, (з яких 158 — за межами країни).

У 2026 році аеропорт Інчхон вперше за всю історію очолив світовий рейтинг за обсягом міжнародних перевезень. У 2002 році аеропорт посів 10-те місце у світі, у 2018 році піднявся на 5-те, а у 2024 та 2025 роках — на 3-тє.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

Також Новини.LIVE писали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".