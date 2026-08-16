Рейтиг найзавантаженіших аеропортів світу у 2026 році: хто очолив список

Південнокорейський аеропорт Інчхон. Фото: Tripadvisor.com

За даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), за перші шість місяців 2026 року цей аеропорт обслужив майже 40 млн пасажирів. Південнокорейський аеропорт Інчхон вперше став найзавантаженішим у світі.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

Найзавантаженіший аеропорт світу

Розташований приблизно за 48 кілометрів від столиці Сеула, с є головними воротами країни.

За попередніми даними Міжнародної ради аеропортів (ACI), за перші шість місяців 2026 року аеропорт обслужив 38,39 мільйона міжнародних пасажирів.

Кількість пасажирів в аеропорту Інчхон у першому півріччі цього року зросла на 18,1 % до 4,24 млн порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Друге місце посів лондонський аеропорт "Хітроу" (Велика Британія) з показником 37,79 млн пасажирів, за ним слідує аеропорт "Чангі" в Сінгапурі з показником 34,53 млн.

У південнокорейському аеропорту спостерігається зростання пасажиропотоку через перебої в авіасполученні на Близькому Сході, спричиненими війною між США та Іраном.

Як повідомляє інформаційне агентство "Йонхап", конфлікт між США та Іраном призвів до перенаправлення пасажиропотоку з таких ключових транспортних вузлів, як Дубай, та спричинило зростання кількості пасажирів на маршрутах через Східну Азію.

Аеропорт Інчхон, відкритий у 2001 році, обслуговує 101 авіакомпанію, що виконують рейси до 183 міст, (з яких 158 — за межами країни).

У 2026 році аеропорт Інчхон вперше за всю історію очолив світовий рейтинг за обсягом міжнародних перевезень. У 2002 році аеропорт посів 10-те місце у світі, у 2018 році піднявся на 5-те, а у 2024 та 2025 роках — на 3-тє.

Раніше Новини.LIVE розповіли, як не стояти довго в черзі в аеропорту, якщо треба забрати свій багаж. Річ у тім, що найчастіше багаж завантажують до літака незадовго до вильоту, а отже, ймовірність того, що його завантажать першим, залежить від часу реєстрації. Проте інколи вирішальним фактором при завантаженні валіз є їхня вага.

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