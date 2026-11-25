Вокзал в Чунцін. Фото: People's Daily/Instagram

Найбільший у світі залізничний вокзал, розташований у китайському місті Чунцін. Площа станції перевищує територію Ватикану. Щодня тут відправляються потягами близько 300 тисяч осіб.

Новини.LIVE розкажуть про це детальніше.

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Чим унікальний вокзал у Чунціні

Вокзал "Чунцін-Схід" простягається аж на 1,22 млн квадратних метрів, що вдвічі більше за площу Ватикану, яка еквівалентна приблизно 170 футбольним полям. Інфраструктура комплексу включає 15 платформ, 29 колій, а також три футбольні поля.

Реалізація проєкту тривала сім років: будівництво розпочалося у 2018 році паралельно з прокладанням однієї з ліній високошвидкісної залізниці. Основні будівельні роботи були завершені навесні 2024 року, а офіційне відкриття об’єкта відбулося 27 червня 2025 року.

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У процесі зведення споруди було використано два мільйони кубометрів бетону та 366 тисяч тонн сталі. Вибір Чунціна як місця розташування такого масштабного інфраструктурного вузла зумовлений його стратегічним значенням у центральній частині Китаю, що забезпечує оптимальні умови для здійснення пересадок.

Вокзал розташований за межами міста, інтегрований у систему метрополітену та нагадує сучасний авіаційний термінал.

Зі станції Чунцін-Схід здійснюється регулярне відправлення поїздів за такими напрямками:

Шанхай;

Пекін;

Ухань;

Ванчжоу та Цяньцзян.

Чунцін-Схід функціонує як багатофункціональний транспортно-логістичний вузол та діловий центр. Інфраструктура комплексу включає готелі різних категорій, офісні площі, а також мережу закладів харчування та об'єктів сфери послуг.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що PKP Intercity облаштує потяги супутниковим інтернетом. Пілотна програма стартує вже наприкінці жовтня — на початку листопада 2026 року. Пасажири зможуть користуватися інтернетом у районах, віддалених від населених пунктів, де зв’язок зникає через недостатню інфраструктуру операторів GSM.

Також ми писали, що Deutsche Bahn покращить пунктуальність поїздів. Головною причиною великої кількості затримок поїздів є поганий стан інфраструктури. Нині залізничний перевізник проводить ремонтні та модернізаційні роботи в рекордних масштабах, щоб у довгостроковій перспективі відновити працездатність залізничної мережі.