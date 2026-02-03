Виза в Египет для украинцев в 2026 году — условия въезда

Пляжи Шарм-эль-Шейха. Фото: Piligrim

В 2026 году граждане Украины должны получить разрешение для въезда в Египет. Его подают заранее через интернет или оформляют в зоне прилета.

Но на курортах Синайского полуострова действует другое, упрощенное правило для украинцев, пишет Visit Ukraine.

Обычное разрешение для граждан Украины

Украинцы должны подать запрос на электронную eVisa или получить ее в пункте прибытия. Платеж составляет 25 долларов США. Документ дает право быть в стране до 30 дней.

Мультивиза позволяет неограниченное количество въездов в течение года. При этом разрешение, оформленное в аэропорту, не продлевают.

Въезд в Шарм-эль-Шейх и остальную часть Синая

Турист, который остановится только на Синайском полуострове, получает бесплатное разрешение "Sinai only".

Его оформляют в зале прилета, но для этого путешественник должен сказать пограничнику, что не будет покидать регион.

Правила разрешения "Sinai only"

Бесплатная виза действует до 15 дней, и ее продления нет. Пребывание разрешено в Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Табе, Нувейбе, Рас-Сидр, Сент-Катрин, Эт-Тур.

Выезд за пределы Синая, в частности в Каир, запрещен. Вылет может осуществляться только из того же аэропорта прилета.

Когда нужно стандартное разрешение

Другая процедура, если вы планируете путешествия за пределы полуострова или пребывания дольше 15 дней.

Тогда нужно подавать обычную визу с консульским сбором.

