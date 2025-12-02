Відео
Головна Транспорт Volvo із пробігом у 3 млн км — Укрпошта анонсувала аукціон

Volvo із пробігом у 3 млн км — Укрпошта анонсувала аукціон

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 15:25
Укрпошта розпочала аукціон з продажу автораритетів — список
Автівка Укрпошти. Фото: Новини.LIVE

Компанія Укрпошта розпочала аукціони з продажу автораритетів. Учасники торгів мають можливість придбати 716 зношених автівок. Кожна з них має власну історію мільйонів кілометрів.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Аукціон Укрпошти

В компанії зазначили, що торги проходитимуть за принципом "один регіон — один лот". Зокрема, в одній області буде представлено близько 30 автівок.

"Від "мамонтів", що бачили більше сіл, ніж Google Maps, до тих, що не встигли навіть зламатися. У кожної своя історія мільйонів кілометрів", — йдеться в повідомленні.

В Укрпошті повідомили, що найстарішим авто є ГАЗ-52 (1979 р.) з Полтавщини, а наймолодшим — Citroën Berlingo 2021 року. Останній проїхав всього кілька кілометрів й потрапив у аварію.

"Загалом 28 машин ще з епохи до 1991 року, а 654 радянського чи російського виробництва. І наша легенда  Volvo FH 12 із Києва, який проїхав 2,9 мільйона кілометрів! Це майже чотири дороги до Місяця й назад", — додали в Укрпошті.

В компанії пояснили, що відповідно до законодавства, Укрпошта не має права передавати транспортні засоби у користування чи розпорядження будь-яким особам, у тому числі для потреб війська, поза аукціоном.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що  Укрпошта заробляє по 1 мільйону доларів за рік, продаючи ковбасу у відділеннях компанії.

Також ми повідомляли, що Укрпошта оновила умови програми "Зимова підтримка" — тепер допомогу зможуть отримати мешканці всіх українських сіл, включно з прифронтовими громадами.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
