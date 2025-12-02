Видео
Главная Транспорт Volvo с пробегом в 3 млн км — Укрпошта анонсировала аукцион

Volvo с пробегом в 3 млн км — Укрпошта анонсировала аукцион

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 15:25
Укрпошта начала аукцион по продаже автораритетов — список
Автомобиль Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

Компания Укрпошта начала аукционы по продаже автораритетов. Участники торгов имеют возможность приобрести 716 изношенных автомобилей. Каждый из них имеет собственную историю миллионов километров.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Реклама
Читайте также:

Аукцион Укрпошты

В компании отметили, что торги будут проходить по принципу "один регион — один лот". В частности, в одной области будет представлено около 30 автомобилей.

"От "мамонтов", которые видели больше сел, чем Google Maps, до тех, что не успели даже сломаться. У каждой своя история миллионов километров", — говорится в сообщении.

В Укрпоште сообщили, что самым старым авто является ГАЗ-52 (1979 г.) с Полтавщины, а самым молодым — Citroën Berlingo 2021 года. Последний проехал всего несколько километров и попал в аварию.

"Всего 28 машин еще с эпохи до 1991 года, а 654 советского или российского производства. И наша легенда Volvo FH 12 из Киева, который проехал 2,9 миллиона километров! Это почти четыре дороги до Луны и обратно", — добавили в Укрпоште.

В компании пояснили, что согласно законодательству, Укрпошта не имеет права передавать транспортные средства в пользование или распоряжение любым лицам, в том числе для нужд войска, вне аукциона.

Напомним, ранее мы сообщали, что Укрпошта зарабатывает по 1 миллиону долларов в год, продавая колбасу в отделениях компании.

Также мы сообщали, что Укрпошта обновила условия программы "Зимняя поддержка" — теперь помощь смогут получить жители всех украинских сел, включая прифронтовые общины.

Укрпошта аукцион транспорт авто торги
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
