Правила выезда за границу для сопровождающих лиц с инвалидностью в 2026 году

Выезд за границу с человеком с инвалидностью — правила в 2026
Согласно Правилам пересечения государственной границы во время военного положения, мужчины с инвалидностью I, II и III группы имеют право на выезд из Украины. Кроме того, выехать за границу могут те, кто сопровождают лиц с инвалидностью.
Сайт Новини.LIVE со ссылкой на Visitukraine.today расскажет, какие правила пересечения государственной границы мужчинами, сопровождающими лиц с инвалидностью, действуют в 2026 году.
Кого допускают к сопровождению
Сопровождающим может быть член семьи первой степени (муж, жена, родные или усыновленные дети, родители) или лицо, осуществляющее за инвалидом постоянный уход. В эту категорию входят мужья, жены которых имеют инвалидность I или II группы, а также сыновья или зятья, опекающие родителей (родителей жены) с инвалидностью указанных групп.
Сопровождать лиц с инвалидностью при пересечении границы могут следующие категории военнообязанных:
- члены семьи лица с инвалидностью — муж, жена, дети, родители;
- физические или юридические лица, постоянно ухаживающие за человеком с инвалидностью и имеющие подтверждающие документы;
- представители социальных организаций, осуществляющих уход за лицом с инвалидностью.
Как пересекать границу
Постановление КМУ позволяет во время военного положения выезжать тем гражданам Украины, которые непрерывно ухаживают за лицом с инвалидностью I или II группы, или сопровождают лицо с инвалидностью II группы, ребенка с инвалидностью II группы или человека, нуждающегося в постоянном уходе.
Границу разрешается переходить только при условии, что лицо с инвалидностью находится рядом.
Военнообязанный сам по себе не получает разрешения выезжать из страны, даже если ухаживает за лицом с инвалидностью. Исключение существует тогда, когда инвалид уже находится за пределами Украины. В таком случае надо предоставить справку о пребывании его на консульском учете в иностранном государстве.
Какие ограничения действуют
Сопровождающий не имеет права возвращаться домой раньше подопечного. Возвращение раньше или позже считается тяжелым нарушением.
В течение одного рабочего дня после прибытия в государство назначения следует явиться в консульское учреждение Украины и взять справку о постановке инвалида на консульский учет. Информацию передадут через МИД в Минсоцполитики и в Национальную социальную службу, чтобы те знали о пребывании на учете людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе.
