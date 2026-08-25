Від 15 євро: Wizz Air анонсував осінньо-зимовий бліц-розпродаж

Реєстрація на рейс Wizz Air. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Угорський лоукостер Wizz Air запустив новий розпродаж для пасажирів. Компанія анонсувала акцію на осінь та зиму. Мандрівники можуть "за копійки" відвідати десятки туристичних міст в оксамитовий сезон та на початку зими, зокрема, в Італії.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Dovkola Media.

Акція від Wizz Air

Пасажирам варто поспішити, адже розпродаж лоукостера триватиме лише добу — до 24:00 25 серпня. Пропозиція авіакомпанії діє на рейси з 14 вересня по 10 грудня 2026 року.

Доступні рейси з найближчих до України аеропортів:

Варшава (WAW) – Стокгольм (Швеція) від 17 євро;

Варшава (WMI) – Палермо (Італія) від 19 євро;

Краків – Рим (Італія) від 15 євро;

Жешув – Рим (Італія) від 28 євро;

Кишинів – Афіни (Греція) від 24 євро;

Будапешт – Берлін (Німеччина) від 25 євро;

Ясси – Мілан (Італія) від 25 євро;

Бухарест – Болонья (Італія) від 15 євро.

У вартість квитка входить лише ручна поклажа.

Яку сумку можна взяти в літак Wizz Air без доплат

За правилами лоукостера, ручною поклажею вважається сумка, рюкзак чи валіза, які мають вміщатися під переднім сидінням. Їх розміри не мають перевищувати параметри 40 x 30 x 20 см, а вага — 10 кілограмів.

Пасажирам варто врахувати, що коліщатка валізи не повинні додавати більше 5 см до розміру сумки.

Без доплат пасажири Wizz Air також мають право взяти у літак:

верхній одяг;

ковдру;

книжку;

їжу для немовлят;

милиці за необхідності.

За перевищення встановлених розмірів з пасажирів буде стягнуто в аеропорту додаткову плату.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Wizz Air доступна послуга Wizz Link. Завдяки їй за окрему плату можна об’єднувати окремі рейси в одне бронювання з базовим захистом пересадки. Пасажири також зможуть перебронювати рейс, якщо через затримку вони пропустять свій початковий рейс.

Також Новини.LIVE писали, чому не варто в літак Wizz Air брати подушку для сну. Без доплат пасажир лоукостера має право взяти із собою лише невелику сумку. Втиснути в нього звичайну подушку для сну нереально, проте є вихід і пасажирам не доведеться відмовляти собі в комфорті.