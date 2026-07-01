В УЗ відповіли, чи можливо облаштувати кондиціонери в кожному потязі

Спека в потягах УЗ. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Цього тижня Україну накрила неймовірна спека і найменше можна позаздрити тим, хто вимушений їхати на потязі у ці дні. Далеко не всі вагони облаштовані кондиціонерами та вентиляцією, а задуха негативно впливає на здоров'я та самопочуття. В Укрзалізниці пояснили, чому не можна облаштувати відповідною технікою усі потяги.

Про це розповіли представники УЗ в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Кондиціонери у потягах УЗ

В мережі частина пасажирів критикує перевізника через те, що люди вимушені буквально виживати у вагонах без кондиціонування. Один з мандрівників поцікався, чи взагалі існує якась технічна можливість встановити кондиціонери у вагонах.

В УЗ пояснили, що технічно це можливо, проте далеко не для всіх вагонів. Зокрема, переважна більшість старих пасажирських вагонів проєктувалася без систем кондиціонування і щоб їх переоблаштувати, недостатньо лише просто змонтувати кондиціонер.

Так, для встановлення кондиціонерів у старих вагонах потрібно все перебудовувати — від заміни системи електроживлення й високовольтного обладнання до внесення змін у конструкції. Відповідні роботи є складними та вартують мільйони гривень на один вагон.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи потрібно здавати квитки УЗ, якщо випадково допустив помилку в даних при купівлі. Зокрема, допускається до 3 помилок. Якщо більше — документ доведеться повертати, адже провідник не пустить вас у потяг.

Також Новини.LIVE писали, як зробити свою поїздку в потязі Укрзалізниці під час екстремальної спеки максимально комфортною. Зокрема, пасажирам варто подбати про достатній запас питної води, портативний вентилятор або віяло, павербанк, легкий головний убір та легкий перекус.