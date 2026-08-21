В Укрзалізниці пояснили, які пільги та знижки діють для дітей

Діти подорожують потягом Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Для українців, які подорожують потягами Укрзалізниці разом з дітьми, діє система знижок та пільг. Розмір залежить не лише від напрямку, а й від віку маленьких пасажирів. Дітям також доступні певні послуги.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт УЗ.

Хто може мандрувати потягами УЗ безкоштовно

В компанії розповіли, що до певного віку діти можуть подорожувати безкоштовно в супроводі дорослих, без окремого місця.

Діти до 5 років можуть подорожувати Україною безкоштовно. Проте в такому випадку за ними не закріплюється окремого місця в потязі.

На рейсах до Молдови та зворотно діти можуть їздити без доплат до 4 років включно, а до Румунії, Польщі, Словаччини, Австрії, Угорщини та зворотно — до 3 років включно. При цьому безкоштовна поїздка до Європи можлива лише з однією дитиною віком до 3 чи 4 років включно. Для маленьких пасажирів потрібно купувати дитячі квитки.

Перевізник попередив, що для поїздок Україною для двох і більше дітей віком до 5 років включно, потрібно купувати дитячий квиток. Проте багатодітні родини можуть заощадити — на кожні дві дитини віком до 5 років включно можна придбати 1 дитячий квиток.

Пільги УЗ для дітей старшого віку

Для дітей віком від 6 до 13 років включно на квитки на внутрішні рейси по країні діє знижка 25% від тарифної вартості квитка.

Знижки також передбачені і на рейси до Європи. Зокрема, до Молдови і зворотньо для дітей віком від 5 до 9 років включно можна придбати квитки зі знижкою 62-64%.

50 % знижка діє для проїзду дітей з України до країн Європи, як туди так і зворотно. Проте на вартість плацкарти знижка не поширюється.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чим RIC вагон Укрзалізниці відрізняється від звичайного. Туристка показала умови в купе потягу Київ-Варшава. Пасажирка зізналась, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

Також Новини.LIVE писали, чому українці не можуть придбати квитки на частину потягів після 1 вересня. Перевізник проводить планове коригування графіка руху на осінній період, адже змінюється сезонний пасажиропотік. В УЗ порекомендували пасажирам поставити сповіщення в додатку.