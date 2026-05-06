Ціни на пальне: експерт розповів, на скільки вони можуть зрости

Через війну на Близькому Сході пальне на АЗС продовжує утримувати високу вартість. Проте ціна у 70-80 грн/л на дизель та бензин не є межею. Зокрема, вартість пального може зростати до понад 90 грн/л.

Таку позицію висловив економіст, радник президента у 2019-му та 2024-му роках Олег Устенко ексклюзивно в ефірі Новини.LIVE.

В Україні продовжать зростати ціни на пальне

Ціна за останній час на нафту суттєво зросла. Експерт розповів, що до війни у Перській затоці вона коштувала 70 доларів за барель, а зараз — 115 доларів за барель, тобто на 65 % вище попередньої вартості. Відповідно, ціни на пальне зросли у всьому світі, зокрема, і в Україні.

"Те що ми бачимо зараз — це ще не той рівень, який треба було б очікувати. Ціна на пальне на АЗС до війни в Перській затоці складала 60 грн/л. Вартість нафти зросла на 65 % і відповідно на стелах ми маємо бачити ціну вищу за 90 грн/л, якщо загострення на Близькому Сході буде сталим", — сказав Устенко.

Фахівець пояснив, що зменшити ціни на пальне може розблокування Перської затоки та продовження "охолодження" світової економіки.

"Якщо світ буде поступово входити в економічну кризу — ціни на всю сировину (в тому числі і на нафту — Ред.) будуть поступово зменшуватись", — додав експерт.

Також, за його словами, цінник на пальне може зменшитись, якщо з'являться нові постачальники нафти — Венесуела, африканські країни та інші.

Устенко також додав, що зростання цін на нафту суттєво вплине на здорожчання товарів та послуг, адже 5-10% у будь-якій компанії та на виробництві — це транспортні витрати.

