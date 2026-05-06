Цены на топливо: эксперт рассказал, на сколько они могут вырасти

Главная Транспорт В Украине снова могут вырасти цены на топливо: экперт назвал цифры

Дата публикации 6 мая 2026 10:41
Автомобили на заправке. Фото: Новини.LIVEE

Из-за войны на Ближнем Востоке топливо на АЗС продолжает удерживать высокую стоимость. Однако цена в 70-80 грн/л на дизель и бензин не является пределом. В частности, стоимость топлива может расти до более 90 грн/л.

Такую позицию высказал экономист, советник президента в 2019-м и 2024-м годах Олег Устенко эксклюзивно в эфире Новини.LIVE.

В Украине продолжат расти цены на топливо

Цена за последнее время на нефть существенно выросла. Эксперт рассказал, что до войны в Персидском заливе она стоила 70 долларов за баррель, а сейчас — 115 долларов за баррель, то есть на 65% выше предыдущей стоимости. Соответственно, цены на топливо выросли во всем мире, в частности, и в Украине.

"То что мы видим сейчас — это еще не тот уровень, который надо было бы ожидать. Цена на топливо на АЗС до войны в Персидском заливе составляла 60 грн/л. Стоимость нефти выросла на 65% и соответственно на стелах мы должны видеть цену выше 90 грн/л, если обострение на Ближнем Востоке будет постоянным", — сказал Устенко.

Специалист пояснил, что уменьшить цены на топливо может разблокировка Персидского залива и продолжение "охлаждения" мировой экономики.

"Если мир будет постепенно входить в экономический кризис — цены на все сырье (в том числе и на нефть — Ред.) будут постепенно уменьшаться", — добавил эксперт.

Также по его словам ценник на топливо может уменьшиться, если появятся новые поставщики нефти — Венесуэла, африканские страны и другие.

Устенко также добавил, что рост цен на нефть существенно повлияет на подорожание товаров и услуг, ведь 5-10% в любой компании и на производстве — это транспортные расходы.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменились цены на топливо в Германии. В частности, цены на топливо там значительно ниже и стабильнее, чем в некоторых странах. Причиной такой ценовой политики является временное снижение акцизов на топливо.

Также Новини.LIVE писали о новых авто в Украине, которые потребляют меньше всего топлива в 2026 году. Показатели отсортированы от наиболее экономных вариантов до моделей с расходом 5 л/100 км в смешанном цикле. Наиболее экономной оказалась машина производителя Toyota.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
