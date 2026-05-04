Польша построит новый автобан до Львова: что известно

Польша планирует построить новую дорогу до Львова. Правительство страны должно профинансировать строительство автомагистрали М10 протяженностью около 80 км. Однако проезд по новому автобану станет платным.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на forsal.pl.

Польша проинвестирует в дорогу во Львов

Польша планирует отстроить автобан для создания логистической инфраструктуры, которая откроет польским компаниям доступ не только на Восток, но и на весь Ближний Восток.

Рамочное соглашение между Польшей и Украиной может быть подписано во время конференции "Ukraine Recovery", которая пройдет 25-26 июня в Гданьске.

Что известно об автомагистрали М10

Автомагистраль М10 должна стать продолжением автомагистрали А4 в Польше, которая заканчивается на пограничном переходе "Корчева-Краковец". Сейчас большинство водителей избегают этой дороги и поворачивают на юг, в сторону п/п "Шегини-Медика".

Причиной этого является отсутствие надлежащей инфраструктуры с украинской стороны. Польша настаивала на строительстве автомагистрали еще перед Евро-2012, однако тогда Украина не имела достаточного финансирования.

Строительство автомагистрали из Корчевой во Львов не станет "подарком" от Польши. Страна сделает дорогу платной. Сейчас в стране есть десятки платных автобанов, в частности, А2 вблизи Познани.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что с начала года в Украине восстановили более 4 млн кв. м дорог. Это почти половина от запланированного объема работ, который должны выполнить до 1 июня.

Также депутат Оксана Савчук в эфире Ранок.LIVE рассказала, что темпы ремонта дорог в Украине достигли рекордных показателей. В частности, в апреле ремонтировали около 200 тысяч квадратных метров в сутки. По ее словам, в 2026 году дорожная отрасль имеет серьезный дефицит средств и поэтому работы планируются очень осторожно.