В Украине изменили требования к билетам — нововведения для пассажиров в 2026 году

В Украине ввели новые билеты для общественного транспорта
С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу Приказ Минразвития № 1066, который устанавливает единую форму билета для всех видов общественного транспорта. Теперь посадочный талон стал не просто списанием с банковской карты, а полноценным документом со всеми необходимыми реквизитами.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Что изменилось для пассажиров в 2026 году
Отмечается, что соответствующий документ устанавливает единую форму билета для:
- городских и пригородных автобусных маршрутов;
- междугородных и международных автобусных маршрутов;
- трамваев и троллейбусов;
- метрополитена.
Новые требования будут распространяться не только на бумажные билеты, но и на электронные.
Отныне билет на общественный транспорт должен иметь следующие обязательные реквизиты:
- информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);
- регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);
- дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;
- данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКПН, адрес, контакты);
- информацию о страховом договоре и страховщике;
- при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.
"Ранее при оплате проезда в автоматизированных системах пассажир фактически имел только списание средств с банковской и транспортной карты без полноценного билета. Это создавало неудобства и не давало четкого подтверждения поездки", — говорится в сообщении.
Сейчас же электронный билет станет полноценным документом со всеми необходимыми реквизитами, а не просто списанием с вашей банковской карты. В частности, после оплаты билет можно открыть любым удобным способом:
- на экране смартфона;
- в виде QR-кода;
- через электронную почту;
- через мобильное приложение;
- в личном электронном кабинете пассажира.
Перевозчики междугородных автобусных маршрутов должны указывать в билетах полную информацию о рейсе, в частности, место и время пересадок, а также продолжительность ожидания между рейсами.
В билетах международных рейсов должны указываться фамилия и имя пассажира, запрет передачи билета другому лицу и информация о пересадках.
