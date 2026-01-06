В Украине изменили требования к билетам — нововведения для пассажиров в 2026 году

Люди в транспорте. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу Приказ Минразвития № 1066, который устанавливает единую форму билета для всех видов общественного транспорта. Теперь посадочный талон стал не просто списанием с банковской карты, а полноценным документом со всеми необходимыми реквизитами.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Что изменилось для пассажиров в 2026 году

Отмечается, что соответствующий документ устанавливает единую форму билета для:

городских и пригородных автобусных маршрутов;

междугородных и международных автобусных маршрутов;

трамваев и троллейбусов;

метрополитена.

Новые требования будут распространяться не только на бумажные билеты, но и на электронные.

Отныне билет на общественный транспорт должен иметь следующие обязательные реквизиты:

информацию о стоимости проезда (полный или льготный билет, НДС, комиссионный сбор — при наличии);

регистрационный номер (серийный, фискальный или уникальный идентификатор для электронных билетов);

дату и время отправления/прибытия или срок действия билета;

данные перевозчика (название, код ЕГРПОУ или РНУКПН, адрес, контакты);

информацию о страховом договоре и страховщике;

при необходимости — QR-код на лицевой стороне билета.

Новые требования к билетам. Фото: mindev.gov.ua

"Ранее при оплате проезда в автоматизированных системах пассажир фактически имел только списание средств с банковской и транспортной карты без полноценного билета. Это создавало неудобства и не давало четкого подтверждения поездки", — говорится в сообщении.

Сейчас же электронный билет станет полноценным документом со всеми необходимыми реквизитами, а не просто списанием с вашей банковской карты. В частности, после оплаты билет можно открыть любым удобным способом:

на экране смартфона;

в виде QR-кода;

через электронную почту;

через мобильное приложение;

в личном электронном кабинете пассажира.

Перевозчики междугородных автобусных маршрутов должны указывать в билетах полную информацию о рейсе, в частности, место и время пересадок, а также продолжительность ожидания между рейсами.

В билетах международных рейсов должны указываться фамилия и имя пассажира, запрет передачи билета другому лицу и информация о пересадках.

