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Головна Транспорт УЗ завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії

УЗ завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії

Ua ru
21 вересня 2026 10:42
УЗ завершила електрифікацію євроколії між Ужгородом та Чопом: як це прискорить поїздки до Європи
Євроколія між Ужгородом та Чопом. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Укрзалізниця завершила електрифікацію першої новозбудованої євроколії в Україні. Дільниця довжиною 22 км з'єднала Ужгород та Чоп. Завдяки їй пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Facebook, передає Новини.LIVE.

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Нова дільниця євроколії в Україні

В компанії повідомили,  що відповідний проєкт було реалізовано за фінансової участі Європейського Союзу та за підтримки Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Перевізник розповів, що нині залізничники працюють над електрифікацією ділянки від Чопа до державного кордону з Угорщиною (Захонь). Роботи мають завершити до кінця 2026 року.

В УЗ додали, що після завершення другої черги проєкту багатосистемні електровози зможуть перетинати українсько-угорський кордон без зміни локомотива.

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"Пасажирські поїзди на електротязі з Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії технічно зможуть курсувати безпосередньо до Ужгорода. Для пасажирів — це менше часу в дорозі, а для залізниці — менші експлуатаційні витрати", — йдеться в повідомленні.

Перевізник повідомив, що у 2026 році на реалізацію проєкту з державного бюджету було виділено 285 млн грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.

Також Новини.LIVE писали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Укрзалізниця Європа поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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