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Главная Транспорт УЗ завершила электрификацию первой вновь построенной евроколеи

УЗ завершила электрификацию первой вновь построенной евроколеи

Ua ru
21 сентября 2026 10:42
УЗ завершила электрификацию евроколеи между Ужгородом и Чопом: как это ускорит поездки в Европу
Евроколея между Ужгородом и Чопом. Фото: «Укрзализныця»/Facebook

Укрзализныця завершила электрификацию первой в Украине новопостроенной евроколеи. Участок протяженностью 22 км соединил Ужгород и Чоп. Благодаря ему пассажирские поезда на электротяге из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии технически смогут курсировать непосредственно до Ужгорода.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Новый участок евроколеи в Украине

В компании сообщили, что соответствующий проект был реализован при финансовом участии Европейского Союза и при поддержке Министерства восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Перевозчик сообщил, что в настоящее время железнодорожники работают над электрификацией участка от Чопа до государственной границы с Венгрией (Захонь). Работы должны завершиться к концу 2026 года.

В УЗ добавили, что после завершения второй очереди проекта многосистемные электровозы смогут пересекать украинско-венгерскую границу без смены локомотива.

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"Пассажирские поезда на электротяге из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии технически смогут курсировать непосредственно до Ужгорода. Для пассажиров — это меньше времени в пути, а для железной дороги — меньшие эксплуатационные расходы", — говорится в сообщении.

Перевозчик сообщил, что в 2026 году на реализацию проекта из государственного бюджета было выделено 285 млн грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст ее уже в поезде.

Также Новини.LIVE писали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Укрзализныця Европа поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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