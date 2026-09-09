Затримки потягів УЗ 9 вересня: перелік маршрутів та час затримки

Потяг Укрзалізниця. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Через атаку Росії в Україні затримується низка потягів. Деякі рейси прибудуть до місця призначення щонайменше на 12 годин пізніше. В Укрзалізниці попередили, що час затримок може збільшитись.

Про це йдеться на порталі "УЗ Веземо", передає Новини.LIVE.

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Масові затримки потягів УЗ

Станом на 13:00 найбільшу затримку має потяг №109/110 Миколаїв Пасажирський — Львів. Він відстає від розкладу на 11 годин 59 хвилин. Рейс може прибути до Львова орієнтовно о 20:38.

Перевізник не вказує причину затримку рейсів, проте ймовірно, на зміну графіку вплинуло те, що увечері вівторка 8 вересня Миколаїв і Херсон одночасно залишилися без електрики.

Укрзалізниця також може коригувати графіки та рейси у зв'язку із загрозою, і тому час затримок може зрости, спрогнозувати його нині неможливо. Зокрема, нині залізничну інфраструктуру часто атакують ворожі дрони і машиністи вимушені коригувати маршрути заради безпеки пасажирів.

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Затримується понад 20 потягів, зокрема:

№31/32 Запоріжжя-1 — Пшемисль Головний — запізнення 4 години 51 хвилина;

№3/4 Дніпро-Головний — Ужгород — запізнення 4 години 51 хвилина;

№121/122 Київ-Пасажирський — Миколаїв — запізнення 4 години 40 хвилин;

№7/8 Одеса-Головна — Харків-Пасажирський — запізнення 3 години 29 хвилин;

№43/44 Дніпро-Головний — Івано-Франківськ — запізнення 3 години 20 хвилин;

№15/16 Харків-Пасажирський — Чернівці — запізнення 2 години 56 хвилин.

Затримки потягів. Фото: скриншот

Актуальну інформацію про затримку потягів Укрзалізниці можна перевірити на порталі "УЗ Веземо", на офіційному сайті та в додатку УЗ, а також за допомогою офіційних чат-ботів компанії у Viber та Telegram.

Пасажири також мають можливість дізнатись деталі про затримку потягу на гарячій лінії Укрзалізниці: 0 800 503 111.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, Укрзалізниця запустила нову послугу. Зокрема, на частині рейсів пасажири можуть придбати книгу під час оформлення квитка. Провідник видасть її вже у потязі.