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Главная Транспорт УЗ предупреждает о задержках поездов: какие рейсы выбились из расписания

УЗ предупреждает о задержках поездов: какие рейсы выбились из расписания

Ua ru
9 сентября 2026 13:48
Задержки поездов УЗ 9 сентября: список маршрутов и время задержки
Поезд Укрзализныця. Фото: Укрзализныця/Facebook

Из-за нападения России в Украине задерживается ряд поездов. Некоторые рейсы прибудут к месту назначения как минимум на 12 часов позже. В Укрзализныце предупредили, что время задержек может увеличиться.

Об этом говорится на портале УЗ Веземо, передает Новини.LIVE.

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Массовые задержки поездов УЗ

По состоянию на 13:00 наибольшую задержку имеет поезд №109/110 "Николаев-Пассажирский" — "Львов". Он отстает от расписания на 11 часов 59 минут. Поезд может прибыть во Львов ориентировочно в 20:38.

Перевозчик не указывает причину задержки рейсов, однако, вероятно, на изменение расписания повлияло то, что вечером во вторник, 8 сентября, Николаев и Херсон одновременно остались без электричества.

"Укрзализныця" также может корректировать расписания и рейсы в связи с угрозой, и поэтому время задержек может увеличиться, спрогнозировать его сейчас невозможно. В частности, в настоящее время железнодорожную инфраструктуру часто атакуют вражеские дроны, и машинисты вынуждены корректировать маршруты в целях безопасности пассажиров.

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Задерживаются более 20 поездов, в частности:

  • №31/32 Запорожье-1 — Пшемисль Главный — опоздание 4 часа 51 минута;
  • № 3/4 Днепр-Главный — Ужгород — опоздание 4 часа 51 минута;
  • №121/122 Киев-Пассажирский — Николаев — опоздание 4 часа 40 минут;
  • № 7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пассажирский — опоздание 3 часа 29 минут;
  • №43/44 Днепр-Главный — Ивано-Франковск — опоздание 3 часа 20 минут;
  • №15/16 Харьков-Пассажирский — Черновцы — опоздание 2 часа 56 минут.
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Задержки поездов. Фото: скриншот

Актуальную информацию о задержках поездов Укрзализныци можно проверить на портале УЗ Веземо, на официальном сайте и в приложении УЗ, а также с помощью официальных чат-ботов компании в Viber и Telegram.

Пассажиры также могут узнать подробности о задержке поезда по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, почему Укрзализныця не имеет возможности заранее сообщать о задержках поездов. Дело в том, что прогноз задержки может неоднократно меняться. В частности, поезд может сократить отставание или, наоборот, столкнуться в пути с новыми препятствиями.

Также Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила новую услугу. В частности, на части рейсов пассажиры могут приобрести книгу при оформлении билета. Проводник выдаст её уже в поезде.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк

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