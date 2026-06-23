Укрзалізниця відкриває перший паровозний вікенд: чим здивує пасажирів

Паровоз Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Національний перевізник "Укрзалізниця" анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 на Гайворонській вузькоколійці. Він присвячений Дню Конституції України та пройде 27-28 червня.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці, передають Новини.LIVE.

Літній паровозний вікенд 2026 від УЗ

Зазначається, що пасажири можуть побачити справжні історичні паровози вузької та широкої колії, зокрема:

найстаріший діючий паровоз в Україні — 159 №4-95 (1938 р.);

та його "старого брата" — Ер 798-71 (1954 р.).

"В програмі: можливість "доторкнутися" до живої історії, що гудить та парує, мальовничі краєвиди українського Поділля, традиційні гастрономічні страви української кухні, культурно-мистецька програма, екскурсії старовинним містом залізничників, благодійні ярмарки на підтримку наших відважних ЗСУ з великим асортиментом місцевих смаколиків, сувенірів та різноманітних hand-made виробів", — йдеться в повідомленні.

Квитки на ретро-потяги вже доступні в додатку та на сайті перевізника, а також у касах вокзалів.

Щоб пасажири мали можливість дістатися до Гайворону та повернутися додому, УЗ на 26-28 червня призначила додаткові вагони сполученням:

Київ — Гайворон;

Львів — Гайворон;

Одеса — Гайворон.

Потяги з Києва, Львова та Одеси прибудуть 26 та 27 червня до Гайворона о 8 ранку. Рейси повертатимуться до великих міст 27 та 28 червня о 20:40 та прибудуть зранку наступного дня.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Укрзалізниця оновила літній розклад. Компанія додала аж 12 нових рейсів, прискорила 3 поїзди, продовжила до гір 4 маршрути, а також перетворила 8 денних потягів на щоденні. Проте квитки на додаткові рейси будуть з'являтися у продажу поступово.

Також Новини.LIVE писали, що послугами Укрзалізниці щодня користується багато українців і для окремих категорій пасажирів діють пільги. Зокрема, одні можуть подорожувати безплатно, інші — купувати квитки зі знижкою. Варто врахувати, що деякі пільги працюють лише у певний проміжок часу.