Українців попередили про обмеження на одному з пунктів пропуску

Автомобілі перетинають кордон. Фото: Google Maps/Vadym Tabakera, ДПСУ. Колаж: Новини.LIVE

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Українців попередили про тимчасові обмеження руху вантажного транспорту через пункти пропуску на українсько-румунському кордоні. Вони діятимуть щонайменше кілька днів.

Про це повідомляє Державна митна служба України, інформує Новини.LIVE.

Обмеження на кордоні з Румунією

За даними румунської сторони через складні погодні умови у пунктах пропуску "Красноїльськ — Вікову де Сус" та "Порубне — Сірет" будуть діяти тимчасові обмеження.

Зокрема, щонайменше 29 та 30 червня 2026 року з 12:00 до 20:00 не випускатимуть вантажівки у напрямку виїзду з України. Так само обмежуються їх подальше переміщення територією Румунії.

Відповідні обмеження поширюються на всі вантажні транспортні засоби, у тому числі порожні. Їх може бути скориговано залежно від температурного режиму.

Митники закликали водіїв врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів і перетину державного кордону.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть самостійно перевірити обмеження на виїзд за кордон. Система автоматично перевіряє дані в базах даних ДПСУ і пасажирам миттєво з'явиться статус: "Обмежень немає" або "Є тимчасове обмеження".

Також Новини.LIVE писали, яке майно конфіскують на кордоні та хто може ним розпоряджатися. Вилученню підлягає контрабанда, незадекларовані товари, підроблена продукція тощо. Ці речі можуть утилізувати, безплатно передати іншим особам або знищити.