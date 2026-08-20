У популярній країні Близького Сходу запустять нову лінію трамваю

Швидкійний трамвай в Єрусалимі. Фото: Chaim Goldberg/Flash90.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Перша ділянка швидкісного трамвая Зелена лінія у столиці Ізраїлю Єрусалимі відкриється у п’ятницю, 21 серпня. Нова ділянка L3 матиме 12 нових станцій. Відтепер пасажири зможуть зручно пересісти на існуючу Червону лінію.

Про це повідомляє Railway Pro, передає Новини.LIVE.

Нова гілка швидкісного трамвая в Ізраїлі

Зазначається, що на першому етапі буде відкрито ділянку L3. Вона пролягає між станціями "Малха" та "Ха-Турім" — через район центрального автовокзалу та залізничного вокзалу "Іцхак Навон", поруч із кампусом "Гіват-Рам" Єврейського університету та поблизу стадіону "Тедді".

На новій ділянці буде 12 нових станцій, крім вже існуючої станції "Ха-Турім", де Зелена лінія з’єднається з Червоною лінією.

На наступному етапі маршрути будуть продовжені від Гіло до Ха-Туріма та від Мальхи до гори Скопус.

Після завершення будівництва Зелена лінія матиме довжину приблизно 20 км і налічуватиме 41 станцію. Вона з’єднає райони на півдні Єрусалима з районами Френч-Хілл та Гора Скопус на півночі. Маршрут охоплюватиме два кампуси Єврейського університету, район урядових установ, лікарні, торговий центр "Малха" та міські спортивні комплекси.

Червона лінія перша лінія запрацювала ще у 2011 році і наразі є основою міської системи залізничного транспорту.

За офіційними підрахунками, на цьому маршруті щодня пасажири будуть здійснювати орієнтовно 250 000 поїздок.

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