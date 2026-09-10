В Києві запустили 4 нічні автобуси: маршрут та графік роботи

Автобус в Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок постійних атак ворога на залізницю багато потягів затримуються. Нерідко пасажири прибувають на вокзал вже після початку комендантської години. У Києві вийдуть на тимчасові маршрути нічні автобуси.

Про це повідомляє "Київпастранс", передає Новини.LIVE.

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Додаткові рейси автобусів в Києві

Зазначається, що з 10 вересня в Києві розпочали курсувати чотири тимчасові нічні автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці.

Рейси курсуватимуть з 01:00 до 05:00, що дуже зручно для пасажирів потягів, які прибувають до Києва вже після початку комендантської години.

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В "Київпастрансі" попередили пасажирів, що з житлових масивів до центрального вокзалу рух автобусів здійснюватиметься раніше – відповідно до графіку та місця посадки. Вночі автобуси курсуватимуть з вокзалу з інтервалом орієнтовно 60 хвилин.

Пасажири після початку комендантської години можуть дістатися по місту:

автобусом №131-Н – "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Дарниця" – Залізничний вокзал "Центральний";

автобусом №132-Н – "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Мінська" – Залізничний вокзал "Центральний";

автобусом №133-Н – "Залізничний вокзал Центральний – вулиця Тулузи - залізничний вокзал Центральний";

автобусом №134-Н – "Залізничний вокзал "Центральний" – проспект Павла Тичини – Залізничний вокзал "Центральний".

Пасажирам варто заздалегідь спланувати свій маршрут, адже висадка та посадка на зупинках здійснюватиметься на вимогу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, де в Європі доведеться найбільше викласти за проїзний. Зокрема, разові квитки на міський транспорт в Берліні вартують 4 євро, а проїзний близько 114 євро. Найдорожче за поїздки доведеться сплатити у найстарішій підземці світу — 235 євро.

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