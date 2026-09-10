В Киеве запустили 4 ночных автобуса: маршрут и расписание

Автобус в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Вследствие постоянных атак противника на железную дорогу многие поезда задерживаются. Нередко пассажиры прибывают на вокзал уже после начала комендантского часа. В Киеве на временные маршруты выйдут ночные автобусы.

Об этом сообщает "Киевпастранс", передает Новини.LIVE.

Реклама

Дополнительные автобусные рейсы в Киеве

Отмечается, что с 10 сентября в Киеве начали курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы.

Рейсы будут курсировать с 01:00 до 05:00, что очень удобно для пассажиров поездов, прибывающих в Киев уже после начала комендантского часа.

Читайте также:

В "Киевпастрансе" предупредили пассажиров, что из жилых районов к центральному вокзалу автобусы будут курсировать раньше – в соответствии с расписанием и местом посадки. Ночью автобусы будут отправляться с вокзала с интервалом примерно в 60 минут.

Пассажиры после начала комендантского часа могут передвигаться по городу:

автобусом №131-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Дарница" – Железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусом №132-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Минская" – Железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусом №133-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – улица Тулузы – железнодорожный вокзал "Центральный";

автобусом № 134-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – проспект Павла Тычины – Железнодорожный вокзал "Центральный".

Пассажирам следует заранее спланировать свой маршрут, ведь высадка и посадка на остановках будут осуществляться по требованию.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, где в Европе придется больше всего заплатить за проездной. В частности, разовые билеты на городской транспорт в Берлине стоят 4 евро, а проездной — около 114 евро. Дороже всего за поездки придется заплатить в старейшем метро мира — 235 евро.

Также Новини.LIVE писали, что государство Израиль усовершенствует транспортную систему в городах. Власти страны планируют повысить качество автобусного и железнодорожного сообщения, уменьшить количество автомобилей на дорогах и сделать поездки для пассажиров более удобными. Новый подход может существенно сократить задержки рейсов.