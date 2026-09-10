В Киеве запустили 4 ночных автобуса: маршрут и расписание

В Киеве возобновляют работу ночных автобусов: где они будут курсировать
Вследствие постоянных атак противника на железную дорогу многие поезда задерживаются. Нередко пассажиры прибывают на вокзал уже после начала комендантского часа. В Киеве на временные маршруты выйдут ночные автобусы.
Об этом сообщает "Киевпастранс", передает Новини.LIVE.
Дополнительные автобусные рейсы в Киеве
Отмечается, что с 10 сентября в Киеве начали курсировать четыре временных ночных автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до жилых массивов столицы.
Рейсы будут курсировать с 01:00 до 05:00, что очень удобно для пассажиров поездов, прибывающих в Киев уже после начала комендантского часа.
В "Киевпастрансе" предупредили пассажиров, что из жилых районов к центральному вокзалу автобусы будут курсировать раньше – в соответствии с расписанием и местом посадки. Ночью автобусы будут отправляться с вокзала с интервалом примерно в 60 минут.
Пассажиры после начала комендантского часа могут передвигаться по городу:
- автобусом №131-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Дарница" – Железнодорожный вокзал "Центральный";
- автобусом №132-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Минская" – Железнодорожный вокзал "Центральный";
- автобусом №133-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – улица Тулузы – железнодорожный вокзал "Центральный";
- автобусом № 134-Н – "Железнодорожный вокзал "Центральный" – проспект Павла Тычины – Железнодорожный вокзал "Центральный".
Пассажирам следует заранее спланировать свой маршрут, ведь высадка и посадка на остановках будут осуществляться по требованию.
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