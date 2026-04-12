Главная Транспорт В Финляндии запускают один из самых длинных трамваев в мире

В Финляндии запускают один из самых длинных трамваев в мире

Дата публикации 12 апреля 2026 18:03
В ЕС испытают трамваи длиной более 50 метров
Трамвай в городе Тампере. Фото: Tampereenratikka

В финских городах Хельсинки и Тампере летом 2026 года начнут тестировать трамваи длиной 50 метров. Эти вагоны войдут в перечень самых длинных в мире. Проект реализуют одновременно с расширением трамвайной сети.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Tampereenratikka.

Как изменится трамвайная линия

Строительство участка Пирккала — Линнайнмаа первой очереди требует большей вместимости. Вместо закупки новых трамваев муниципалитеты решили удлинить имеющиеся.

К каждому вагону добавят модуль, что позволит перевозить больше пассажиров.

Почему это выгодно

Škoda Transtech, финское подразделение Škoda Group, производит трамваи на заводе в Отанмяки. Там устанавливают дополнительные секции. После дооборудования длина вагонов вырастет с 37 до 50 метров, а вместимость увеличится примерно на 25 %.

Интервал движения трамваев в финских городах уже очень сжат. Сокращение интервала движения на практике не сработало бы. Поэтому удлинение вагонов было единственным способом увеличить пассажировместимость.

Сейчас в Тампере есть 28 трамваев, длина которых составляет 37 метров.

На заводе Otanmäki компании Škoda Transtech в Каяане сейчас изготавливаются примерно десятиметровые удлинения для существующих вагонов.

К лету 2028 года, когда откроют участок Пирккала — Линнайнмаа, парк должен включать 19 вагонов по 47 м и 16 стандартных 37-метровых.

Ранее Новини.LIVE писали, что в поездах ИнтерСити+ будет запрещена продажа алкоголя. Компания пошла на этот шаг из-за многочисленных жалоб пассажиров на неподобающее поведение пьяных людей во время путешествий поездом.

Также Новини.LIVE сообщали, как диспетчеры Укрзализныци узнают о ситуации с безопасностью в небе. Железнодорожники теперь видят на экранах траектории дронов и ракет, потому что им открыли вход к армейским радарам, которые следят за воздушной обстановкой. Поэтому поезд останавливается только тогда, когда беспилотник или ракета действительно летит в направлении пути.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
