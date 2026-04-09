Коли подешевшає бензин: аналітик назвав умови

Фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Ціна пального в Україні може почати знижуватись лише наприкінці літа або вже восени, і то за збігу одразу трьох умов. Йдеться про курс гривні, ситуацію на світовому ринку нафти та загальний стан економіки. Наразі ж ці фактори працюють у протилежному напрямку, тому про швидке здешевлення не йдеться.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ.

Ринок реагує швидко, але не однаково

За його словами, у короткостроковій перспективі ринок більше схильний до зростання, ніж до зниження.

"Ціна на пальне рухається так — у бік зростання легко, а в бік зменшення майже ні. Ринок інертний, і коли ціна вже піднялася, повернути її назад складніше, ніж здається", — заявив він.

Три фактори, які зараз тиснуть на ціну

Експерт наголошує, що зараз зійшлися кілька факторів.

"Відбулася девальвація гривні, світові ціни на нафту виросли, і зараз починається високий сезон попиту на пальне. Тобто всі три фактори", — зазначив Олексій Кущ.

Усе це формує тиск на ринок, який поки не слабшає. Ціна може знизитись наприкінці літа або восени, уточнив Кущ, але для цього має скластися одразу кілька умов.

"Для цього потрібно, щоб зміцнилася гривня, а це не факт, що буде. По-друге, треба, щоб впали ціни на світових ринках з нинішніх 100 доларів за барель хоча б до 80 доларів за барель. Це теж не є очевидним. І третій фактор — ситуація в економіці має бути плюс-мінус стабільною, тобто щоб не було проблем з логістикою і так далі", — підкреслив експерт.

Без цього навіть сприятливі зовнішні умови можуть не дати ефекту.

