Когда подешевеет бензин: аналитик назвал условия

Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Цена топлива в Украине может начать снижаться только в конце лета или уже осенью, и то при совпадении сразу трех условий. Речь идет о курсе гривны, ситуации на мировом рынке нефти и общем состоянии экономики. Пока же эти факторы работают в противоположном направлении, поэтому о быстром удешевлении речь не идет.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Рынок реагирует быстро, но не одинаково

По его словам, в краткосрочной перспективе рынок больше склонен к росту, чем к снижению.

"Цена на топливо движется так — в сторону роста легко, а в сторону уменьшения почти нет. Рынок инертен, и когда цена уже поднялась, вернуть ее обратно сложнее, чем кажется", — заявил он.

Три фактора, которые сейчас давят на цену

Эксперт отмечает, что сейчас сошлись несколько факторов.

"Произошла девальвация гривны, мировые цены на нефть выросли, и сейчас начинается высокий сезон спроса на топливо. То есть все три фактора", — отметил Алексей Кущ.

Все это формирует давление на рынок, которое пока не ослабевает. Цена может снизиться в конце лета или осенью, уточнил Кущ, но для этого должно сложиться сразу несколько условий.

"Для этого нужно, чтобы укрепилась гривна, а это не факт, что будет. Во-вторых, надо, чтобы упали цены на мировых рынках с нынешних 100 долларов за баррель хотя бы до 80 долларов за баррель. Это тоже не является очевидным. И третий фактор — ситуация в экономике должна быть плюс-минус стабильной, то есть чтобы не было проблем с логистикой и так далее", — подчеркнул эксперт.

Без этого даже благоприятные внешние условия могут не дать эффекта.

