Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Цена бензина может снизиться в конце лета, если сойдутся три фактора

Цена бензина может снизиться в конце лета, если сойдутся три фактора

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 20:10
Когда подешевеет бензин: аналитик назвал условия
Финансовый аналитик Алексей Кущ. Фото: кадр из видео

Цена топлива в Украине может начать снижаться только в конце лета или уже осенью, и то при совпадении сразу трех условий. Речь идет о курсе гривны, ситуации на мировом рынке нефти и общем состоянии экономики. Пока же эти факторы работают в противоположном направлении, поэтому о быстром удешевлении речь не идет.

Об этом в эфире Вечір.LIVE рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ.

Рынок реагирует быстро, но не одинаково

По его словам, в краткосрочной перспективе рынок больше склонен к росту, чем к снижению.

"Цена на топливо движется так — в сторону роста легко, а в сторону уменьшения почти нет. Рынок инертен, и когда цена уже поднялась, вернуть ее обратно сложнее, чем кажется", — заявил он.

Три фактора, которые сейчас давят на цену

Эксперт отмечает, что сейчас сошлись несколько факторов.

Читайте также:

"Произошла девальвация гривны, мировые цены на нефть выросли, и сейчас начинается высокий сезон спроса на топливо. То есть все три фактора", — отметил Алексей Кущ.

Все это формирует давление на рынок, которое пока не ослабевает. Цена может снизиться в конце лета или осенью, уточнил Кущ, но для этого должно сложиться сразу несколько условий.

"Для этого нужно, чтобы укрепилась гривна, а это не факт, что будет. Во-вторых, надо, чтобы упали цены на мировых рынках с нынешних 100 долларов за баррель хотя бы до 80 долларов за баррель. Это тоже не является очевидным. И третий фактор — ситуация в экономике должна быть плюс-минус стабильной, то есть чтобы не было проблем с логистикой и так далее", — подчеркнул эксперт.

Без этого даже благоприятные внешние условия могут не дать эффекта.

Что еще стоит знать о кризисе топлива

Ранее Новини.LIVE писали, что авиационная отрасль тоже оказалась в глубоком кризисе из-за роста стоимости топлива. Мировые авиакомпании повышают цены на билеты и аннулируют отдельные рейсы. Прибыльность авиации теперь зависит исключительно от количества пассажиров, готовых летать.

Также Новини.LIVE писали, что Литва уменьшит стоимость железнодорожных билетов на внутренних линиях вдвое. Правительство приняло решение из-за повышения цен на топливо, которое произошло из-за войны на Ближнем Востоке. Скидки будут действовать на все рейсы внутри страны и на каждый уровень обслуживания.

экономика Цены на топливо
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации