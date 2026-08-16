Три полиці: туристка показала RIC вагон Укрзалізниці Київ-Варшава

Потяг УЗ. Фото: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Попри те, що вже за кілька тижнів завершується пік літніх відпусток, придбати квитки на потяг залишається справжнім квестом. Одним з найпопулярніших залізничних міжнародних напрямків Укрзалізниці для українців залишається Польща. Річ у тім, що у Варшаві розташовано два аеропорти, звідки зручно дістатися до будь-якого курорту.

Користувачка shramko.blog в TikTok показала, як виглядають купе в потязі УЗ Київ-Варшава, передають Новини.LIVE.

Умови в купе потягу Київ-Варшава

Мандрівниця показала, що у купе три полиці та додала, що якщо вам доведеться їхати на останній — вам не пощастило. Щоб дістатися наверх — для пасажирів передбачена спеціальна драбина. Пасажирка підкреслила, що в цьому купе доволі тісно і їхати втрьох там дуже не зручно.

"Всю дорогу ви їдете лежачим, бо місця між поличками не вистачає, аби сісти", — додала вона.

Дівчина розповіла, що до Варшави потяг прибув об 11-й ранку, тобто затримався всього на годину.

Квиток в один бік із Києва до Варшави їй обійшовся у 5863 гривні.

До польської Варшави курсують вагони габариту RIC із 3-ярусними купе. Такі вагони відповідають стандартам Регламенту міжнародного залізничного транспорту (RIC, нім. Regolamento Internazionale delle Carrozze — Ред.). Вони здатні курсувати євроколією, шириною якої складає 1435 мм. В той час ширина української колії — 1520 мм.

Вагон RIC трохи вужчі за нам звичні і в них по 3 спальних місця замість 4. Цікаво, що крім столика, в кожному купе також є раковина.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому Укрзалізниці не має можливості заздалегідь повідомляти про затримки потягів. Річ у тім, що прогноз затримки може неодноразово змінюватися. Зокрема, поїзд може скоротити відставання, чи навпаки, зіштовхнутись в дорозі із новими перешкодами.

Також Новини.LIVE писали, на які міжнародні потяги не пустять без роздрукованих квитків. Посадковий документ мають право перевірити угорські та австрійські залізничники. Без нього можуть виникнути проблеми за кордоном.