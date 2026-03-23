Сума, яку доведеться викласти за виїзд з окупованих територій у 2026 році

Сума, яку доведеться викласти за виїзд з окупованих територій у 2026 році

Дата публікації: 23 березня 2026 12:07
Українські біженці. Фото: УНІАН

Через війну частина українців втратила зв'язок з рідними, які нині мешкають на окупованих Росією територіях. В'їхати до РФ наразі майже нереально. Українцям, які мають намір продати своє житло чи провідати родину, доводиться проходити принизливі процедури. Крім того, більшості наших громадян безпідставно відмовляють у в'їзді до країни.

Про це заявила представниця уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок війни, Ольга Алтуніна в ефірі Ранок.LIVE.

Читайте також:

В'їзд на окуповані території РФ

За словами Алтуніної перетин кордону з РФ нині дуже складна історія. Нашим громадянам доводиться терпіти принизливе ставлення. Багатьох українців просто не пускають додому і відмовляють у виїзді. 

Крім того, виїзд назад з окупованих територій буде не лише стресовим, а й дороговартісним. В середньому він обійдеться у 600-700 євро.

"Сьогодні в'їхати у Російську Федерацію можна тільки через Шереметьєво, літаком і лише 5-8 % проходять фільтрацію, решту українців повертають та ставлять штампи про заборону на в'їзд на 50 років", — сказала Алтуніна.

Раніше міністр соціальної політики Денис Улютін в коментарі Новини.LIVE заявив, що держава вже працює над тим, аби повернути українців додому ще до завершення війни. Наразі є кілька основних питань, над якими працюють — безпекова ситуація, житло та робота.

Також писали, що голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев виступив з масштабною ініціативою — державною програмою будівництва щонайменше 1 мільйона квартир з іпотекою під 3% на строк до 25 років. Така можливість буде спрямована на вирішення питання житла для ВПО.

гроші окупація війна в Україні
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
