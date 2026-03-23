Сумма, которую придется выложить за выезд с оккупированных территорий в 2026 году

Из-за войны часть украинцев потеряла связь с родными, которые сейчас живут на оккупированных Россией территориях. Въехать в РФ сейчас почти нереально, украинцам, которые намерены продать свое жилье или навестить семью приходится проходить унизительные процедуры. Кроме того, большинству наших граждан безосновательно отказывают во въезде в страну.

Об этом заявила представитель уполномоченного Верховной Рады по правам граждан, пострадавших в результате войны, Ольга Алтунина в эфире Ранок.LIVE.

Въезд на оккупированные территории РФ

По словам Алтухиной пересечение границы с РФ сейчас очень сложная история. Нашим гражданам приходится терпеть унизительное отношение. Кроме того, многим украинцам просто не пускают домой и отказывают в выезде.

Кроме того, выезд обратно с оккупированных территорий будет не только стрессовым, но и дорогостоящим. В среднем он обойдется в 600-700 евро.

"Сегодня въехать в Российскую Федерацию можно только через Шереметьево, самолетом и только 5-8% проходят фильтрацию, остальных украинцев возвращают и ставят штампы о запрете на въезд на 50 лет", — сказала Алтунина.

Ранее министр социальной политики Денис Улютин в комментарии Новини.LIVE заявил, что государство уже работает над тем, чтобы вернуть украинцев домой еще до завершения войны. Сейчас есть несколько основных вопросов, над которыми работают — ситуация с безопасностью, жилье и работа.

Также писали, что председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев выступил с масштабной инициативой государственной программой строительства не менее 1 миллиона квартир с ипотекой под 3% на срок до 25 лет. Такая возможность будет направлена на решение вопроса жилья для ВПЛ.