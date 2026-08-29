Метро в Києві: чим унікальна станція "Золоті ворота"

Станція метро "Золоті ворота" в Києві. Фото: Новини.LIVE

Однієї з найгарніших станцій метрополітену Києва є "Золоті Ворота". Її стіни прикрашені унікальними мозаїками, які ілюструють унікальну історію українського народу. Вона також неодноразово потрапляла в рейтинги авторитетних світових видань.

Новини.LIVE детальніше розкаже про те, чим станція "Золоті ворота" в Києві вражає пасажирів.

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Станція метро з унікальними панно та люстрами

"Золоті ворота" є 29-ою станцією київського метрополітену. Вона розташована на Сирецько-Печерській лінії (зеленій), між станціями "Лук'янівська та "Палац спорту". Вона була відкрита напередодні Нового року — 31 грудня 1989 року.

Станція складається із підземного залу, надземного та проміжного вестибюлів, які з'єднані ескалаторами.

"Золоті ворота" прикрашені 38 унікальними панно із зображенням князів Київської Русі, величних храмів, церковних діячів та міфічних істот. На мозаїках також зображені Архангел Михаїл та Святий Георгій Змієборець.

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Станція метро "Золоті ворота" в Києві. Фото: Київський метрополітен

Люстри на станції метро "Золоті ворота" в Києві. Фото: livejournal.com

Дві великі композиції розміщено у торцях середньої нави, в арках, що з'єднують колони — мозаїчні зображення київських князів і давньоруських храмів. Візитівкою станції також є величезні бронзові люстри, які нагадають світильники давніх храмів. Її підлогу викладено із темно-сірого граніту.

Через свою унікальну красу станція "Золоті ворота" не раз потрапляла у рейтинги міжнародних видань. Зокрема, у 2011 році вона увійшла до рейтингу найгарніших у світі за версією авторитетного видання BootsnAll, а у 2012 році британська газета The Daily Telegraph включила "Золоті ворота" до 22 найгарніших станцій Європи.

Мало хто помічав, але в мозаїках ховається патріотичний напис. Його залишили метробудівці ще в 1989 році.

Напис "Слава Україні" розташований у середньому (проміжному) вестибюлі прямо над входом до наступного ескалатора.

Раніше Новини.LIVE розповіли про найкоротше метро у світі. Воно нараховує всього лише шість станцій, а його тунель простягається на 1,8 км. Всього чотири вагони працюють у складі двох двовагонних поїздів, які курсують по єдиній колії з короткою роз’їзною петлею, що дозволяє їм розходитися.

Також Новини.LIVE писали, якою безкоштовною послугою в столичному метрополітені може скористись кожен. Допомогу надають працівники підземки. Начальник однієї зі станцій в метро Києва Володимир пояснив, що для того, щоб скористатися відповідною безкоштовною послугою необхідно звернутися орієнтовно за 1 годину до запланованої поїздки.

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