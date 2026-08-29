Метро в Киеве: чем уникальна станция «Золотые ворота»

Станция метро "Золотые ворота" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Одной из самых красивых станций киевского метрополитена является "Золотые Ворота". Её стены украшены уникальными мозаиками, иллюстрирующими уникальную историю украинского народа. Она также неоднократно попадала в рейтинги авторитетных мировых изданий.

Новини.LIVE подробнее расскажут о том, чем станция "Золотые Ворота" в Киеве впечатляет пассажиров.

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Станция метро с уникальными панно и люстрами

"Золотые ворота" — 29-я станция киевского метрополитена. Она расположена на Сирецко-Печерской линии (зеленой), между станциями "Лукьяновская" и "Дворец спорта". Она была открыта в канун Нового года — 31 декабря 1989 года.

Станция состоит из подземного зала, надземного и промежуточного вестибюлей, соединенных эскалаторами.

"Золотые ворота" украшены 38 уникальными панно с изображением князей Киевской Руси, величественных храмов, церковных деятелей и мифических существ. На мозаиках также изображены Архангел Михаил и Святой Георгий Змееборец.

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Станция метро "Золотые ворота" в Киеве. Фото: Киевский метрополитен

Люстры на станции метро "Золотые ворота" в Киеве. Фото: livejournal.com

Две большие композиции расположены в торцах средней нави, в арках, соединяющих колонны, — мозаичные изображения киевских князей и древнерусских храмов. Визитной карточкой станции также являются огромные бронзовые люстры, напоминающие светильники древних храмов. Ее пол выложен из темно-серого гранита.

Благодаря своей уникальной красоте станция "Золотые ворота" не раз попадала в рейтинги международных изданий. В частности, в 2011 году она вошла в рейтинг самых красивых станций мира по версии авторитетного издания BootsnAll, а в 2012 году британская газета The Daily Telegraph включила «Золотые ворота» в число 22 самых красивых станций Европы.

Мало кто замечал, но в мозаиках скрывается патриотическая надпись. Её оставили строители метро ещё в 1989 году.

Надпись "Слава Украине" расположена в среднем (промежуточном) вестибюле прямо над входом к следующему эскалатору.

Ранее Новини.LIVE рассказали о самом коротком метро в мире. Оно насчитывает всего шесть станций, а его туннель простирается на 1,8 км. Всего четыре вагона работают в составе двух двухвагонных поездов, которые курсируют по единственному пути с короткой разъездной петлей, позволяющей им расходиться.

Также Новини.LIVE писали, какой бесплатной услугой в столичном метрополитене может воспользоваться каждый. Помощь оказывают сотрудники метро. Начальник одной из станций киевского метро Владимир пояснил, что для того, чтобы воспользоваться соответствующей бесплатной услугой, необходимо обратиться примерно за 1 час до запланированной поездки.

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