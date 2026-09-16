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Головна Транспорт Що категорично заборонено робити в метро: поради машиніста

Що категорично заборонено робити в метро: поради машиніста

Ua ru
16 вересня 2026 08:35
Метро Києва: машиніст назвав 5 дій, які загрожують безпеці
Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE

Темп життя у столиці шалений — мешканці постійно поспішають у справах. Проте поспіх у метрополітені може загрожувати вашому життю та здоров'ю. Досвідчений машиніст розповів, що ні в якому разі не можна робити у підземці, навіть якщо дуже сильно поспішаєш.

Відповідне відео опублікував машиніст dmytro.roda в TikTok, передає Новини.LIVE.

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Що заборонено робити в метро Києва

Найбільш небезпечно намагатися добігти в останні вагони. Біг на платформі, на сходах чи ескалатору загрожує серйозними травмами.

Також небезпечно забігати у вагон з великими рюкзаками чи сумками — їх можуть потягнути закриті двері, а пасажир може впасти та травмуватися.

Машиніст також порекомендував не відволікатися та тримати телефон під час заходу у вагон. За його словами, гаджети дуже часто падають на колії та під вагон і пошкоджуються.

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@dmytro.roda

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Також ні в якому разі не варто також намагатися притримати чи відкрити двері вагона, навіть допомогаючи іншим. Потяги курсують кожні 2-3 хвилини і такий короткий проміжок не вартує того, щоб ризикувати своєю безпекою.

Машиніст підкреслив, що пасажирам також суворо забороняється виходити за край платформи під час очікування. У потяг вбудовані дзеркала заднього виду і під час руху вони можуть травмувати людей, які стоять занадто близько до вагонів. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, з якою валізою не можна спускатися у метро Києва. Невелику ручну поклажу чи багаж треба перевозитись у надійному пакуванні. За перевищення встановлених обмежень пасажиру доведеться доплачувати.

Крім Новини.LIVE повідомляли, де розташована найвужча станція метро у світі. Після завершення будівництва її приховували протягом року. Станцію звели в рекордний термін — лише за 3 місяці.

Київ метро транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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