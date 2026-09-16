Киевское метро: машинист перечислил 5 действий, которые ставят под угрозу безопасность

Киевский метрополитен. Фото: Новини.LIVE

Темп жизни в столице просто сумасшедший — жители постоянно спешат по делам. Однако спешка в метро может представлять угрозу для вашей жизни и здоровья. Опытный машинист рассказал, что ни в коем случае нельзя делать в метро, даже если очень сильно спешишь.

Соответствующее видео опубликовал машинист dmytro.roda в TikTok, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что запрещено делать в киевском метро

Наиболее опасно пытаться добежать до последних вагонов. Бег по платформе, по лестнице или эскалатору грозит серьезными травмами.

Также опасно забегать в вагон с большими рюкзаками или сумками — их могут затянуть закрывающиеся двери, а пассажир может упасть и получить травму.

Машинист также рекомендовал не отвлекаться и держать телефон в руках при входе в вагон. По его словам, гаджеты очень часто падают на рельсы и под вагон и повреждаются.

Читайте также:

Также ни в коем случае не стоит пытаться придержать или открыть двери вагона, даже помогая другим. Поезда курсируют каждые 2–3 минуты, и такой короткий промежуток не стоит того, чтобы рисковать своей безопасностью.

Машинист подчеркнул, что пассажирам также строго запрещается выходить за край платформы во время ожидания. В поезд встроены зеркала заднего вида, и во время движения они могут травмировать людей, стоящих слишком близко к вагонам.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, с каким чемоданом нельзя спускаться в киевское метро. Небольшую ручную кладь или багаж необходимо перевозить в надежной упаковке. За превышение установленных ограничений пассажиру придется доплачивать.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, где расположена самая узкая станция метро в мире. После завершения строительства её скрывали в течение года. Станцию построили в рекордные сроки — всего за 3 месяца.