В Укрзализныце пояснили, какие льготы и скидки предусмотрены для детей

Дети путешествуют на поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныца/Facebook

Анна Куделюк редактор, обозреватель транспортных новостей

Для украинцев, путешествующих на поездах Укрзализныци с детьми, действует система скидок и льгот. Их размер зависит не только от направления, но и от возраста маленьких пассажиров. Детям также доступны определенные услуги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт УЗ.

Кто может путешествовать на поездах УЗ бесплатно

В компании рассказали, что до определенного возраста дети могут путешествовать бесплатно в сопровождении взрослых, без отдельного места.

Дети до 5 лет могут путешествовать по Украине бесплатно. Однако в таком случае за ними не закрепляется отдельное место в поезде.

На рейсах в Молдову и обратно дети могут ездить без доплаты до 4 лет включительно, а в Румынию, Польшу, Словакию, Австрию, Венгрию и обратно — до 3 лет включительно. При этом бесплатная поездка в Европу возможна только с одним ребенком в возрасте до 3 или 4 лет включительно. Для маленьких пассажиров необходимо приобретать детские билеты.

Перевозчик предупредил, что для поездок по Украине с двумя и более детьми в возрасте до 5 лет включительно необходимо приобретать детский билет. Однако многодетные семьи могут сэкономить — на каждых двух детей в возрасте до 5 лет включительно можно приобрести 1 детский билет.

Льготы УЗ для детей старшего возраста

Для детей в возрасте от 6 до 13 лет включительно на билеты на внутренние рейсы по стране действует скидка 25% от тарифной стоимости билета.

Скидки также предусмотрены и на рейсы в Европу. В частности, в Молдову и обратно для детей в возрасте от 5 до 9 лет включительно можно приобрести билеты со скидкой 62–64 %.

50% скидка действует на проезд детей из Украины в страны Европы, как туда, так и обратно. Однако на стоимость плацкарты скидка не распространяется.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, чем вагон RIC Укрзализныци отличается от обычного. Туристка показала условия в купе поезда Киев-Варшава. Пассажирка призналась, что в этом купе довольно тесно и ехать втроем там очень неудобно.

Также Новини.LIVE писали, почему украинцы не могут приобрести билеты на часть поездов после 1 сентября. Перевозчик проводит плановую корректировку расписания движения на осенний период, ведь меняется сезонный пассажиропоток. В УЗ порекомендовали пассажирам настроить уведомления в приложении.