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Главная Транспорт Укрзализныця открывает первый паровозный уик-энд: чем удивит пассажиров

Укрзализныця открывает первый паровозный уик-энд: чем удивит пассажиров

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 16:52
УЗ запускает летний паровозовый уик-энд 2026: чем он удивит и где можно купить билеты
Паровоз Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Национальный перевозчик "Укрзализныця" анонсировал первый летний паровозный уик-энд 2026 года на Гайворонской узкоколейке. Он приурочен к Дню Конституции Украины и состоится 27–28 июня.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передают Новини.LIVE.

Летний паровозный уик-энд 2026 от УЗ

Отмечается, что пассажиры смогут увидеть настоящие исторические паровозы узкой и широкой колеи, в частности:

  • самый старый действующий паровоз в Украине — 159 №4-95 (1938 г.);
  • и его «старшего брата» — Эр 798-71 (1954 г.).

"В программе: возможность «прикоснуться» к живой истории, которая гудит и парит, живописные пейзажи украинского Подолья, традиционные гастрономические блюда украинской кухни, культурно-художественная программа, экскурсии по старинному городу железнодорожников, благотворительные ярмарки в поддержку наших отважных ВСУ с большим ассортиментом местных деликатесов, сувениров и разнообразных изделий ручной работы", — говорится в сообщении.

Билеты на ретро-поезда уже доступны в приложении и на сайте перевозчика, а также в кассах вокзалов.

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Чтобы пассажиры могли добраться до Гайворона и вернуться домой, УЗ на 26–28 июня назначила дополнительные вагоны на маршрутах:

  • Киев — Гайворон;
  • Львов — Гайворон;
  • Одесса — Гайворон.

Поезда из Киева, Львова и Одессы прибудут 26 и 27 июня в Гайворон в 8 утра. Рейсы будут возвращаться в крупные города 27 и 28 июня в 20:40 и прибудут утром следующего дня.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что "Укрзализныця" обновила летнее расписание. Компания добавила целых 12 новых рейсов, ускорила 3 поезда, продлила до гор 4 маршрута, а также превратила 8 дневных поездов в ежедневные. Однако билеты на дополнительные рейсы будут появляться в продаже постепенно.

Также Новини.LIVE писали, что услугами "Укрзализныци" ежедневно пользуются многие украинцы, и для отдельных категорий пассажиров действуют льготы. В частности, одни могут путешествовать бесплатно, другие — покупать билеты со скидкой. Стоит учесть, что некоторые льготы действуют только в определённый период времени.

Укрзализныця путешествие поезда
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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