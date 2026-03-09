Дизель на бирже вырос вдвое — какие цены ждать на АЗС

Цены на украинских АЗС продолжают расти. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал об ожиданиях новых цен на топливо из-за нефтяного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке. По его словам, всего за неделю ситуация на мировых рынках изменилась шокирующе быстро, а цену топлива в Украине сложно предсказать.

Неделя нефтяного кризиса

"Прошла неделя этого нефтяного кризиса из-за войны на Ближнем Востоке. Начинали прошлую неделю с 75 долларов за баррель, а сегодня утром было уже 117", — отметил эксперт.

В то же время он отметил, что для Украины важнее не сама нефть, а стоимость готового топлива, ведь страна фактически не покупает сырую нефть и не имеет достаточных мощностей для ее переработки.

"Нефть для Украины не очень показательна, потому что мы ее не покупаем — нам негде ее перерабатывать. Мы смотрим на топливо", — пояснил Куюн.

По его данным, цены на дизель на международных биржах выросли почти вдвое. Если в позапрошлую пятницу дизель на лондонской бирже стоил 762 доллара за тонну, то сейчас цена уже достигает около 1360 долларов.

Эксперт подчеркнул, что даже за несколько дней динамика была очень резкой. Если в пятницу нефть стоила примерно 80-85 долларов за баррель, то сегодня, в понедельник — 117 долларов. Дизель за это время подорожал с около 1150 до 1360 долларов за тонну.

"Это даже в страшном сне трудно было представить", — подчеркнул он.

Будет ли топливо по 100 гривен за литр

Куюн пояснил, что каждые примерно 200 долларов роста стоимости дизеля на бирже означают около 10 гривен подорожания на каждом литре топлива.

Также эксперт заявил, что предсказать цену 100 гривен за литр бензина или дизельного топлива невозможно с уверенностью. Он пояснил, что рынок зависит от слишком многих переменных, поэтому назвать конкретную цифру наперед никто не берется.

Может ли топливо на государственных АЗС быть дешевле

Куюн также выразил сомнение в том, что государственные сети заправок смогут удерживать цены ниже рыночных. Если госкомпании предложат топливо дешевле, чем частные станции, его сразу же будут покупать большими партиями перекупщики, а потом продавать по рыночной цене. В итоге дефицит распродаст запасы, и разница исчезнет.

Единственный способ повлиять на стоимость топлива, по мнению эксперта, — это изменения в налоговом законодательстве. Снижение акцизов или другие налоговые решения уменьшат себестоимость топлива, и тогда цена на АЗС снизится. Поэтому власть имеет прямой рычаг, но все зависит от того, какие именно шаги она выберет.

Цены на бензин в Украине — что прогнозируют

По прогнозам экспертов, цена на бензин А-95 в Украине может еще подняться на 2 гривны за литр в ближайшее время. Однако это повлияет и на стоимость других товаров для украинцев.

В свою очередь, нардеп Нина Южанина выразила обеспокоенность из-за ситуации на топливном рынке. Она отметила, что бензин в Украине теоретически может стоить до 150 гривен за литр, если Антимонопольный комитет не вмешается.