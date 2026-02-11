Мировая торговля сосредоточена здесь — страны с крупнейшими портами

Порт Шанхая в КНР. Фото: Portshanghai.com.cn

Современная мировая торговля сосредоточена вокруг всего нескольких десятков сверхмощных морских хабов. Именно они принимают и отправляют львиную долю контейнеров, нефти, сырья и готовых товаров, определяя, как движутся глобальные цепи поставок.

Около 80% мирового товарооборота по объему проходит по морю - и решающую роль здесь играют порты в нескольких ключевых государствах. Новини.LIVE разбирались, где сконцентрированы основные "ворота" мировой торговли.

Где сосредоточены морские ворота мира

Четырнадцать из 20 главных портов мира расположены в Азии, причем китайские гавани заняли четыре позиции в топ-5 и шесть в топ-10.

Европейские и ближневосточные хабы дополняют азиатское доминирование: Роттердам остается крупнейшим портом континента, а Jebel Ali в ОАЭ — главным узлом перевалки грузов между Азией, Европой и Африкой.

На долю США приходится несколько ключевых гаваней на обоих побережьях, через которые идет значительная часть транстихоокеанской и трансатлантической торговли.

ТОП-страны по мощности контейнерных портов

Китай - безоговорочный лидер по масштабам портовой инфраструктуры. Шанхай уже 14 лет подряд является самым загруженным контейнерным портом мира: в 2023 году он обработал около 49 млн TEU, а в 2024-м впервые пересек отметку 50 млн TEU.

В мировой топ также входят китайские Нинбо-Чжоушань, Шэньчжэнь, Циндао, Гуанчжоу и порт Тяньцзиня. Совокупно эти гавани делают Китай главным узлом для экспорта промышленных товаров и импорта ресурсов, что дает Пекину мощное влияние на глобальные цепи поставок.

Город-государство Сингапур — это гигантский перевалочный хаб на перекрестке маршрутов между Восточной Азией, Европой, Африкой и Австралией. В 2023 году контейнерооборот сингапурских терминалов превысил 39 млн TEU, а в 2024-м вырос более 40 млн TEU, что закрепило статус крупнейшего в мире транзитного контейнерного порта.

Около 90% контейнеропотока здесь - это именно транзит, то есть грузы, которые лишь меняют судно, следуют дальше и физически почти "не задерживаются" в стране. Именно благодаря этому Сингапур контролирует критический узел мировой торговли, не имея больших собственных рынков сбыта.

Объединенные Арабские Эмираты

ОАЭ являются ключевым портовым игроком на Ближнем Востоке. Флагманский Jebel Ali вблизи Дубая вернулся в топ-10 самых загруженных контейнерных портов мира, обработав около 14,5 млн TEU в 2023 году, а установленная пропускная способность терминалов оценивается почти в 19,4 млн TEU в год.

Через ОАЭ проходят потоки нефти, нефтепродуктов, контейнерных грузов и реэкспортных поставок в Африку, Южную Азию и Европу, что делает страну одним из главных логистических "узлов" в акваториях Персидского залива и Аравийского моря.

Нидерланды

Нидерланды контролируют крупнейший порт Европы — Роттердам. Это главные "морские ворота" для импорта в ЕС энергоресурсов, промышленных товаров и контейнерных грузов. В 2023 году порт обработал около 13,4 млн TEU и остался единственным европейским портом в глобальном топ-10 по контейнерообороту.

Через Роттердам грузы далее расходятся по внутренним водным путям и железной дороге в Германию, Бельгию, Францию и другие страны, поэтому фактически значительная часть континентальной торговли "завязана" на нидерландскую гавань.

Соединенные Штаты Америки

США имеют ряд стратегических портов на обоих побережьях. В Тихом океане ключевую роль играют Лос-Анджелес и Лонг-Бич, через которые проходит значительная часть импорта из Китая и остальной Азии. На Атлантическом побережье важными контейнерными хабами являются Нью-Йорк/Нью-Джерси, Саванна и Хьюстон.

Вместе эти порты обеспечивают США статус одного из главных "фильтров" мировой торговли: через них проходят как потоки потребительских товаров, так и экспорт агропродукции, энергоносителей и промышленной продукции.

Южная Корея и Малайзия

Порт Пусан в Южной Корее входит в десятку самых мощных контейнерных портов мира и является ключевым узлом для всего Северо-Восточного региона Азии. Он обслуживает экспорт автомобилей, электроники и стали, а также значительный транзит между Китаем, Японией и США.

Малайзия благодаря портам Порт-Кланг и Танджунг-Пелепас контролирует важный участок Малаккского пролива — одного из самых загруженных судоходных коридоров мира, через который проходит большой объем торговли между Азией, Европой и Ближним Востоком.

Почему доминирует Азия

Подавляющее большинство мировых производственных цепочек, от электроники до текстиля, сосредоточено в азиатских странах. Поэтому логично, что и основные морские хабы расположены рядом с производством: это сокращает логистические расходы и время доставки. Вместе с инвестициями в глубоководные терминалы, цифровизацию и автоматизацию это позволило азиатским портам выйти в абсолютные лидеры по пропускной способности.

Отдельно свою роль играет география. Порты Китая, Сингапура, Южной Кореи и Малайзии расположены на пересечении маршрутов между Тихим океаном, Индийским океаном и Европой. Каждое "узкое место" вроде Малаккского пролива автоматически усиливает значение припортовых государств как контролеров мировых товаропотоков.

Что это означает для мирового бизнеса

Концентрация крупнейших портов в нескольких странах делает их критически важными для глобального бизнеса. Любые перебои в работе этих хабов, от геополитического напряжения до локальных забастовок или погодных катаклизмов, мгновенно ощущаются во всем мире из-за задержек поставок и роста фрахта.

